Sporten wordt weer leuk: gymmen is de nieuwste hype

Trefbal, apenkooi, schipper mag ik overvaren, touwtje klimmen: allemaal klassieke gymactiviteiten die voor de meesten van ons tot een ver verleden behoren. Tegenwoordig bestaat lichaamsbeweging vooral uit een rondje rennen, fitness of bootcamp. Maar wij bespeuren een nieuwe trend: de klassieke gymles wordt op steeds meer plekken aangeboden.

Combinatie tussen sport en spel

Want oh, wat was het leuk. Gymmen deed je vroeger met je klasgenootjes en bestond uit een perfecte combinatie tussen sport en spel. Je had eigenlijk niet eens door dat je bezig was met sporten, zo cool waren de gymlessen op de basisschool. Tegenwoordig zijn sportactiviteiten meer op het individu gericht, terwijl samen ‘sportspelen’ net zo leuk is.

Gymmen voor iedereen

In Amsterdam bestaat al een dergelijk initiatief, waarbij sport en spel op een klassieke manier worden gecombineerd. De mannen achter Gymles Amsterdam organiseren wekelijkse gymlessen in het lokale park, waarbij ze in groepen touwtje springen, frisbee gooien of vangbal spelen. Maar ook in steden als Utrecht en Den Haag bieden de gymles aan. Ook is de klassieke favoriet Apenkooi op verschillende plekken in het land te doen. Je kunt je vaak met een groep inschrijven – hoe leuk iedere week met je vrienden – of aansluiten bij een nieuwe groep. En wie zegt nou nee tegen een potje trefbal…?

Beeld: iStock