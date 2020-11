Spring rond déze tijd eens onder de douche tijdens het thuiswerken

Nu je thuis aan het werkt bent, is het heel verleidelijk om vanuit bed te beginnen. Bij videocalls zet je gewoon je camera uit en niemand die weet dat jij nog geen stap hebt gezet. Toch is het beter voor je concentratie om wél te douchen tijdens het thuiswerken.

En ja, dan bedoelen we ook echt onder werktijd. Want hoewel je misschien de ochtend met een frisse start wil beginnen, is er een beter tijdstip waarop de waterstraal je weer even wakker kan krijgen.

Douchen thuiswerken

Merk je dat je na de lunchpauze een flinke dip krijgt? Je bent niet de enige. Dit is dan ook hét moment om even een lekkere douche te nemen. Niet alleen neem je zo echt rust (in plaats van snel een bammetje naar binnen te duwen), maar je krijgt vaak op deze moment ook de beste ingevingen. Je staat meer open om te dagdromen, verklaart promovendus Ron Friedman aan Well + Good. Dus als je even niet uit een bepaalde taak komt, dan kan deze korte verfrissing misschien wel zorgen voor nieuwe, creatieve ideeën.

Goudvis

Dat je momenteel het concentratievermogen van een goudvis hebt, is dan ook helemaal niet gek. Cognitief neurowetenschapper Nan Wise verklaart dat dit komt door de routine die je misschien soms een beetje mist. Je moet meer moeite doen om ook echt aan de slag te gaan en een korte douche rond de middag kan je helpen om weer fris en fruitig achter je laptop te schuiven. Ook een korte wandeling, een tekening maken of wat rek- en strekoefeningen geven hetzelfde effect. Zolang je je hersenen maar even afleidt van het denken en helpt te ontspannen, legt neuroloog David Perlmutter uit. Je zult merken dat je concentratie hierna stukken beter is!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Margriet | Beeld: iStock