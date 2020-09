Heb je altijd al sproetjes willen hebben, maar vind je ze op je gezicht laten tatoeëren een brug te ver? Dan wil je de nieuwste craze op TikTok proberen. Zelf sproetjes maken is al heel simpel door ze te tekenen met een oogpotlood, maar deze vrouw laat zien dat het nóg makkelijker kan.

Het enige wat je ervoor nodig hebt is een uitgroeispray voor je haar. Jep, dat lees je goed.

Sproetjes maken doe je zo

Voor de nieuwste trends en slimme hacks op het gebied van beauty moet je tegenwoordig op TikTok zijn. Hoewel het social media platform in eerste instantie bedoeld is voor het delen van grappige dansvideo’s, kun je er inmiddels terecht voor zóveel meer. Heb jij je altijd al eens willen wagen aan een gezicht vol sproetjes? Dan wil je deze TikTok-video echt even zien. Want eerlijk: sproetjes maken was nog nooit zo makkelijk (nee, zelfs niet met een oogpotlood).

Uitgroeispray

TikTok-gebruiker Ollie Rockabilly laat zien hoe je dat doet met slechts een uitgroeispray. Om precies te zijn: de Magic Retouch van L’Oréal Paris (in dit geval de kleur ‘medium iced brown’). Hoewel die spray eigenlijk bedoeld is om je uitgroei bij te werken, blijkt ‘ie ook zeker geschikt te zijn voor sproetjes maken. In de video houdt Ollie de spray ongeveer 20-30 cm van haar af en spuit ze het product heel voorzichtig – met ogen dicht natuurlijk – op haar gezicht. Dit herhaalt ze een paar keer. Het resultaat? Natuurlijke sproetjes die verre van nep lijken!

Kijk zelf maar:

Proberen? Let dan hierop

Denk je nu, dit wil ik ook, dan zijn er een paar dingen waar je even op moet letten. Een uitgroeispray is natuurlijk een haarproduct, dus afhankelijk van je huidtype kan dit wellicht voor huidirritaties zorgen. Probeer de spray daarom altijd eerst op een klein oppervlak voordat jij je hele gezicht onder sprayt. Daarnaast is het goed om rekening te houden met hoe lang het product op je gezicht blijft. In je haar vervaagt een uitgroeispray al na één keer wassen, maar met je gezichtshuid werkt dit misschien anders.

