Ssst: waarom is het zo lastig om een geheim te bewaren?

Hoewel je vriend(in) je op het hart drukt het tegen niemand te zeggen, begint de bekentenis steeds zwaarder te wegen. Je móet het wel met iemand het delen, gewoon om even te sparren. Erg lastig dus, een geheim bewaren. Maar waarom is dat eigenlijk zo moeilijk?

Gelukkig ben je niet de enige die moeite heeft nieuws voor zich te houden: een geheim doorvertellen is namelijk heel menselijk, zo verklapt psycholoog Andreas Wismeijer aan RTL Nieuws. Hoe komt dat? Nou, doordat je het gevoel hebt een speciaal bericht in handen te hebben, wil je daarmee gaan pronken. Alleen maar om te laten zien hóe bijzonder het is dat iemand jou in vertrouwen heeft genomen.

Geheim bewaren

Daarbij kijken je hersenen naar de korte en lange termijnwinst en maken daarin een afweging. Want hoewel aan de ene kant het op de korte termijn natuurlijk heel bijzonder is dat jou een geheim is toevertrouwd en je daardoor betrouwbaar overkomt, zullen mensen je op de lange termijn juist als klikspaan gaan zien. Wil je dus dat iemand zijn ei bij jou kwijt kan? Dan zul je de temptation moeten weerstaan om het geheim door te vertellen. Lastig, aangezien we ook een kick krijgen om iets te verklappen wat mensen nog niet (mogen) weten, aldus psycholoog Art Markman.

Oeps

En daarom kan het soms dat je iets eruit flapt wat nog niet openbaar had mogen worden. Het zit zo: wanneer je een geheim moet bewaren, ga je juist actief nadenken hierover. Markman verklaart dat doordat je hersenen maar de beperkte capaciteit hebben om informatie te bewerken, het soms lastig kan zijn om te ordenen welke informatie al wel en nog niet de wereld in mag. Dus ja, dan oeps, heb je ineens iets gedeeld wat helemaal niet mocht. Zie het als een soort kleine kortsluiting in de informatieverwerking van je brein. Foutje, bedankt.

Nerveus

En dat is niet het enige probleem. Ook je lichaamstaal kan veranderen: je zult je misschien extra defensief op gaan stellen. Daarnaast kun je last krijgen van buikpijn, slechter slapen door hierover te piekeren en nerveus overkomen. Allemaal door dat ene geheim.

Zo bewaar je een geheim

Een tip is dan ook volgens geheimenpsycholoog Wismeijer om het geheim op te schrijven. Niet alleen haal je de druk op deze manier uit je hoofd, je kunt het zo ook echt een plekje geven. Merk je dat je in een lastige positie komt doordat je dit geheim voor je moet houden? Geef dit dan aan aan de persoon. De volgende keer kun je er dan voor kiezen het niet meer te weten te komen óf kan deze vriend(in) het beter met iemand anders delen. Ook een oplossing, toch?

