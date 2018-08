Stap voor stap: Zó houd je wandelen leuk

Van wandelen wordt vaak gedacht dat het de luie variant van joggen of rennen is voor mensen die fit willen worden. Wandelen is langzaam en dus saai, bah, daar moeten we niets van hebben. Hebben wij het even helemaal mis, want wandelen blijkt een erg goede work-out.

Calorieën per wandeling

Dat het luie en ietwat saaie karakter van wandelen onterecht is, blijkt uit de verrassende positieve effecten van wandelen op je geest en lichaam. Eerder schreven we al over het verrassende effect van wandelen op je creatieve brein, en vandaag belichten we graag de lichamelijke voordelen. Wist je bijvoorbeeld dat je met een kwartier wandelen al tussen 50 en 65 calorieën (afhankelijk van je gewicht) verbrandt? Verhoog je je tempo maar een beetje, dan heb je het al over 95 tot 100 calorieën per kwartier. En pak ook even die heuvel mee, want bergopwaarts worden er tussen de 102 en 120 calorieën per kwartier verbrandt.

Zo hou je het leuk

Tijdens een wandeling in de frisse buitenlucht heb je genoeg om, om je heen te kijken. Maar loop je vaak dezelfde route, dan kunnen we ons voorstellen dat wandelen een beetje saai wordt. Wil jij je wandeling iets spannender maken?

Voeg gewichten toe

Bijvoorbeeld om je enkels heen of hou ze vast. Met die laatste train je ook gelijk je spierballen. Wissel af met intervallen, heuvels en trappen

Vind je je eigen tempo saai? Wissel dan per minuut af met snel/langzaam wandelen of breng trappen en heuvels in je routine. Daag jezelf uit

Bijna iedere smartphone heeft een stappenteller. Maak hier gebruik van en probeer het aantal stappen van je vorige wandeling te overtreffen. Gooi er nog een work-out bij

Zit je op de helft van je wandeling en vind je het saai? Doe dan een paar squats, lunges, planks en push-ups. Breekt zo lekker de wandeling.

