Statement: Mannelijke plussize modellen maken Calvin Klein campagne na

Vrouwelijke plussize modellen weten steeds meer de modewereld te veroveren. Maar hun mannelijke evenknie is nog ver te zoeken. Terwijl ze natuurlijk wel bestaan, en ook gezien mogen worden. Graag zelfs!

Blogger Darnel Ghramm besloot daarom een statement te maken door een project te starten onder de hashtag: #WeAreBigAndTall. Hij raakte geïnspireerd door plussize model Diana Sirokai die al eerder een Calvin Klein advertentie nabootste.

We’re worth it!

Hij verzamelde wat vrienden om mee op de kiek te gaan en huurde een fotograaf in. ‘Of we nu groot of lang zijn, of simpelweg buiten de standaardmaten vallen. We zijn knap en we zijn het waard. We moeten voortdurend grenzen aftasten en dubbel zo hard werken om onszelf te bewijzen. Maar uiteindelijk zullen we onze plek vinden’. En dat leverde deze mooie beelden op:

Dit is Diana Sirokai’s versie van een Calvin Klein campagne:

Deze mannen deden ook al mee aan #WeAreBigAndTall:

Bron HLN | Beeld Instagram