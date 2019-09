Status als sekssymbool bezorgde Megan Fox een psychische inzinking

Zeggen we Megan Fox, dan zeg je hoogstwaarschijnlijk niet alleen actrice en model, maar ook seks. Megan kreeg sinds haar rol in de film Jennifer’s Body uit 2009 de stempel sekssymbool. Dat ze daar niet alleen de vruchten van plukte, vertelt ze in een interview met Entertainment Tonight.

‘Het bleef niet bij die film, het gebeurde elke dag van mijn leven, de hele tijd, bij elk project waar ik aan werkte en met elke producent waarmee ik werkte,’ vertelt de 33-jarige. ‘Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik brak.’

Verdwijnen

Fox vertelt dat ze in die tijd het liefste verdween. ‘Ik wilde niet gezien worden, ik wilde niet op de foto, niet in een tijdschrift staan of over een rode loper. Ik wilde niet in het openbaar gezien worden, omdat ik er altijd van overtuigd was dat ik belachelijk zou worden gemaakt, of bespuugd, of dat iemand iets tegen me zou roepen. Ik had echt een psychische inzinking, ik wilde helemaal niets meer.’

Moederschap

Het moederschap bleek uiteindelijk haar redding. ‘Ik moest er zwanger voor worden om me meer bewust te maken van mezelf, me wat meer open te stellen en alles van een afstandje te bekijken,’ vertelt ze over haar eerste zwangerschap, van zoon Noah in 2012.

De actrice en haar echtgenoot, Brian Austin Green, werden daarna ouders van nog twee zoons. ‘Met elk kind werd ik een betere versie van mezelf,’ aldus Fox over de geboorte van Bodhi (5) en Journey (3).

