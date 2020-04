Steeds meer last van huidhonger: wat kun je hiertegen doen?

Nu we naar een 1,5-metermaatschappij lijken te gaan, wordt de behoefte aan lichamelijk contact steeds groter. Want ja, leuk en aardig dat je wel een gesprek op afstand kunt voeren, maar die knuffel gaat lastig worden. Wat kun je doen tegen deze zogenoemde huidhonger?

Nu denk je misschien, huidwattes? Maar simpelweg betekent het gewoon het verlangen naar aanraking. In deze periode hebben we nogal een gebrek aan fysiek contact, omdat we dit natuurlijk zoveel mogelijk moeten vermijden.

Huidhonger

Als baby word je na de geboorte tegen de borst van je moeder aangelegd. Dat is niet voor niks: huid op huidcontact met je ouders is heel belangrijk. Hoewel het belang van deze aanraking vermindert met de jaren, is het nog steeds wel een eerste levensbehoefte. Het gebrek hieraan kan dus wel degelijk heel vervelend zijn.

Vrijgezellen

Wanneer je vrijgezel bent en alleen woont, zal de huidhonger waarschijnlijk alleen maar groter en groter worden. En nee, dat is niet per se seksueel. Ook gewoon een simpele arm om je schouders of een knuffel mis je in deze tijd extra hard. Niet alleen is het heel vervelend om geen fysiek contact te hebben, maar bij aanraking komt ook oxytocine vrij. Dit wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Hierdoor voel je je niet alleen meer ontspannen, maar neemt ook angst en stress af. Daarnaast zou je volgens verschillende onderzoeken beter presteren na een kort lichamelijk contact.

Toch nog knuffelen

Erg belangrijk dus, dat het stofje oxytocine wel vrij kan komen. Maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Want waar je normaal even met vrienden en vriendinnen kan knuffelen, is dit nu niet echt een optie. Om het knuffelhormoon tóch aan te maken, zou je een pluche knuffel of echt huisdier kunnen omhelzen. Ook bij een zachte deken of door een donzige trui te dragen, krijg je (in mindere mate) hetzelfde effect.

Goede vervanger

Vooral het fleecedekentje is volgens hoogleraar psychologie Sander Koole een goede oplossing. Aan de Volkskrant verklaart hij: ‘Hoe lullig ook, het is een toegankelijk surrogaat.’ En: je kunt nooit afgewezen worden, ook een voordeel volgens hem. Daardoor zal even huggen met dit dekentje wel degelijk troostend en kalmerend werken. Al zal het natuurlijk nooit een goede knuffel kunnen vervangen.



