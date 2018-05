Stel jezelf deze vraag en je wordt direct gelukkiger

Vluchtig, snel, gehaast, in Nederland is het leven er niet op ingesteld om rustig aan te doen. Daardoor nemen we veel beslissingen ín het moment zelf, in plaats van er wat langer over na te denken. Maken al je beslissingen van nú je in de toekomst wel gelukkig?

Je huidige ik beheerst je leven

Meer dan 80% van de tijd geven we onze huidige ‘ik’ voorrang op onze toekomstige zelf. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de milliseconde-beslissing om de lift te nemen in plaats van de trap of om door sociale media te scrollen in plaats van een gesprek aan te knopen met degene naast je in de lift. We geven vaak toe aan wat we willen op dat exacte moment, in plaats van na te denken over wat ons gelukkig zal maken op de langere termijn.

Drie ‘ikken’

Timemanagement guru Laura Vanderkam schreef een heel boek, Off the Clock, over hoe het plannen van je dag je gelukkiger kan maken. Zij zweert bij timemanagement en noemt het zelfs de sleutel tot een volledig leven. In haar boek heeft ze het over de drie ‘ikken’ van ieder individu: anticiperen, ervaren en herinneren. Hierbij staat anticiperen voor je verwachting, ervaren voor je huidige ik en herinneren voor de toekomst. Als we met succes prioriteit geven aan onze anticiperende (in verwachting zijnde) en herinnerende (toekomstige) zelven boven onze huidige zelf, zullen we volgens Laura een gelukkiger leven leiden.

‘De sleutel tot het goed beheren van je tijd is jezelf afvragen: heeft mijn anticiperende zelf dit willen doen? Zo ja, doe het! Je herinnerende zelf zal blij zijn dat je het hebt gedaan, en herinneringen duren nu immers veel langer dan het ervaren zelf.’

Herinneringen leven het langst

Neem nou het scrollen door social media en Netflixen op de bank op een gemiddelde doordeweekse avond. Dat voelt op dat moment misschien geweldig, maar zal waarschijnlijk geen boeiende herinneringen opleveren. Of helemaal geen herinneringen. In haar boek beschrijft Laura dat carpe diem niet aan haar is besteed. ‘Het doel is niet om in het heden te leven, of leven alsof er geen morgen is. Het doel is om te leven voor morgen, en voor de jaren daarna, wanneer je teruggaat naar je herinneringen als een indicator van hoe jouw leven was.’

Door jezelf af te vragen of zowel je verwachtende ik als je toekomstige ik blij zullen zijn met de beslissing die je neemt, zul je op de lange termijn een minder gehaast leven leiden. Je denkt bewuster naar over de keuzes die je maakt, waardoor je vanzelf meer tijd krijgt voor andere dingen. Het proberen waard, nietwaar?

