Onze huid kan af en toe een groot raadsel zijn. De ene dag voelt de huid heel droog aan en de andere dag is ‘ie zó vet dat je er zowat een eitje op kunt bakken. Dit heeft alles te maken met je zogenaamde huidstemmingen. Als je daar goed op let, dan kan je precies merken wat je huidje op dat moment nodig heeft.

Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kan doen, zodat je precies weet wat je huid nodig heeft.

Leer je huid kennen

Het is belangrijk dat je je huid goed leert kennen. Je moet het normale gedrag van de huid proberen te begrijpen, zodat als je merkt dat er kleine veranderingen zijn, je sneller weer wat hier de oorzaak van is. Ben je bijvoorbeeld veel suiker en zuivel gaan eten en merk je dat je veel puistjes krijgt? Dan weet je waar het probleem ligt.

Niet overdrijven

De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest als het gaat om skincare. We hebben veel sterke producten aan onze routines toegevoegd, zoals retinoïden en exfolianten. Met dit soort producten moet je zeker niet gaan overdrijven. Exfoliëren moet je maar twee tot drie keer per week doen. Een gezonde huid is vaak het resultaat van goede hydratatie en gezonde voeding. Dus niet elk product wat je op je gezicht smeert hoeft exfolianten te bevatten. Ook moet je oppassen met scrubben. Dit verzwakt de bescherming van je huid, en kan zorgen voor ontstekingen en een droge huid.

Let op je cyclus

Je cyclus reflecteert ook zeker weten op je huid. Ongeveer tien dagen na de maandelijkse cyclus zal je merken dat je huid het sterkst is. De barrièrefunctie is dan sterker dan normaal. Dit duurt meestal al paar weken. Daarna daalt je oestrogeenniveau weer en zal je lichaam weer overtollig talg aanmaken, waardoor je puistjes kunt krijgen. Let dus goed op gedurende de maand en gebruik producten die op dat moment bij je huid passen.

Seizoensverandering

Ook de verandering van het seizoen of grote temperatuursverschillen hebben effect op je huid. Het kan bijvoorbeeld droogheid, puistjes en ontstekingen verergeren. Zorg er dus altijd voor dat je de huid voldoende hydrateert. Het is het beste om een regelmatige skincare routine gebruiken, die je gemakkelijk kunt aanpassen bij eventuele veranderingen.

Mildere skincare producten

Zoals eerder al vermeld is het dus helemaal niet nodig om sterke skincare producten te gebruiken. Je hebt ook genoeg mildere varianten van deze producten, zoals bijvoorbeeld een exfoliating acid van maar twee of vijf procent. Onthou wel, gebruik ook deze niet vaker dan twee keer per week! Verder zijn hyaluronzuur, niacinamide, sheaboter, en bisabobol ook goede opties om je huid mee te kalmeren.

Terug naar de basis

Wanneer je merkt dat je veel last krijgt van je huid, is het een goed idee om weer te beginnen bij de basis. Dat houdt in: een cleanser, serum, moisturizer, en SPF (alleen in de ochtend). Op deze manier gun je je huid de tijd om weer tot rust te komen. Probeer ook eens te achterhalen welke producten deze reactie hebben uitgelokt. Zodra je merkt dat je huid weer sterker aanvoelt, kun je langzaam weer nieuwe skincare producten aan je routine toe gaan voegen.

Bron: Glamour | Beeld: GettyImages