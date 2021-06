Sterren kijken met Nina: ‘Déze dag in juli is perfect voor een geslaagde date’

De zomerzonnewende is net geweest, de langste dag van het jaar hebben we achter de rug en daarmee is de zomer aangebroken. Astroloog Nina Mast vertelt wat we aan de hand van de stand van de sterren en de maan van deze ‘summer of love’ mogen verwachten.

‘De natuur werkt naar een hoogtepunt toe: alles groeit en bloeit. De maand juli kan ook astrologisch gezien voelen alsof je op dat hoogtepunt staat; je ziet kansen in de verte liggen, maar voordat je daar bent zijn er nog wel wat hobbels op de route.

‘Het pittige vierkantaspect tussen Saturnus en Uranus waar je in juni over kon lezen werkt nog even door. Hallo obstakels! De eerste dagen van juli zal je misschien merken dat Mars zich aan dit aspect voegt. Mars staat in het teken Leeuw (vuurteken) waardoor hij het vuurtje tussen Saturnus en Uranus nog even extra opstookt. Dit geeft extra veel energie, actie en vuur op dit thema; weerstand op het oude en doorbreken van structuren. Wat je rond 15 juni misschien al merkte op dit gebied kan weer flink oplaaien. Wil je een beetje ontladen? Kijk dan eens waar je oude wonden kan helen. Daar liggen namelijk kansen.

Daag, hobbels

Had jij in juni ook al last van hobbels op de route aka Mercurius retrograde? Liepen er dingen stroef in communicatie, gingen er dingen mis rondom pakketjes, mails, vervoer en technologie? Dan is er op 8 juli goed nieuws; Mercurius loopt al even direct, maar nu zijn ook de zogenoemde schaduwweken (de nasleep) voorbij. Mercurius retrograde komt pas eind september weer om de hoek kijken. Daag, hobbels!

Intunen op je kansen

Nu je op het hoogtepunt staat en die hobbels achter je laat, zie je wellicht ook water stromen richting de kansen. De zon staat namelijk tot en met de 22e in het waterteken Kreeft. Water gaat over gevoel en stroming. Op 10 juli is er een nieuwe maan in het teken Kreeft en is er geen sprake van een maan- of zonsverduistering. Yes, daar zijn de kansen! Je kan weer met een gerust hart intenties plaatsen rondom ‘voelen’, self care, emotionele veiligheid, geborgenheid en je ‘roots’. Met de nieuwe maan kun je intunen op de kansen die voor je liggen. Met deze maan kun je je afvragen (en eigenlijk nog beter voelen) waar jij je zekerder in wil voelen. Hoe kan je vanuit het verleden wellicht meer stabiliteit creëren? Door te kijken waar Kreeft in jouw geboortehoroscoop staat (welk huis) krijg je meer inzicht op welk levensgebied jij het beste intenties kunt plaatsen. Zo heb je de energie in je rug.

Vuurwerk

Op 13 juli kun je vuurwerk verwachten. Mars en Venus ontmoeten elkaar in het vurige teken Leeuw. Dit kan zorgen voor een passionele dag waarin de mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar versmelten. Geven en nemen komt daarmee prachtig in balans. Dé kans voor een succesvolle date met je scharrel of partner dus. Save the date!

Oogsten en loslaten

Na 13 juli kabbelt het water even wat rustiger voort in opbouw naar de volle maan van 24 juli in het teken Waterman. Hoewel je je kan vergissen door de naam, is dit geen water-, maar een luchtteken. De zon is dan net naar het vuurteken Leeuw verschoven die graag gezien wil worden, leiderschapskwaliteiten heeft en warm is. De volle maan gaat over oogsten en loslaten en in het teken Waterman gaat dit over gelijkheid, vernieuwing en misschien een beetje rebellie. Een goede periode om eens terug te blikken in wat je onder andere eerder in het vierkantaspect tussen Uranus en Saturnus al hebt gemerkt. Wat heb je bereikt? Wat wil je loslaten? Waar wil je vernieuwen? Welke verbinding voel je met je omgeving en hoe profiteer je daarvan?

Horizon vebreden

Aan het eind van de maand schuift het vurige Mars uit het vaste vuurteken Leeuw naar het beweeglijke aardeteken Maagd. Daarnaast gaat Jupiter terug (retrograde) naar het vaste luchtteken Waterman, alsof daar nog iets afgemaakt dient te worden. Terug naar de tekentafel en het vierkantaspect van begin deze maand waar Mars de boel flink opstookte. In plaats van Mars staat nu Jupiter (de planeet van verruiming) met Saturnus en Uranus in een vast dierenriemteken. Dit kan verzachten. Wat dient er nog herzien te worden op dit thema? Waar kun je je horizon verbreden? Wat kun je doen om dingen nog te verbeteren en naar het grotere plaatje te kijken?

Met Mars die 29 juli naar Maagd verplaatst, liggen er kansen om routines, gezondheid en eetgewoonten onder de loep te nemen of kan je ineens de behoefte krijgen je huis op te ruimen. Dit zal nog doorwerken in augustus.’

