Sterren kijken met Nina: ‘Houd je vast, juni heeft veel pittigs in petto’

Nieuw op VIVA: sterren kijken met Nina. Astroloog Nina Mast van Het Achtste Huis kijkt naar de stand van de planeten en wat je daar van kunt merken. Horoscopen gaan immers verder dan alleen je sterrenbeeld en de maanstanden. Als je weet wat je ongeveer kunt verwachten, kun je dat voor je laten werken.

‘Mercurius loopt vanaf 30 mei tot en met 23 juni retrograde in het teken Tweelingen. Mercurius voelt zich fijn in Tweelingen, maar met de retrograde (achteruitlopende) beweging zal het allemaal net even anders uitpakken. Dat heeft gedachten die je maar niet geordend krijgt en gesprekken die van de hak op de taak gaan met alle miscommunicatie tot gevolg. Let op met bijvoorbeeld het aanschaffen van vliegtickets op foutjes of kleine lettertjes, net als bij het afsluiten van contracten en mails die niet goed verzonden worden. Door de energie van Tweelingen kun je dit soort dingen makkelijk over het hoofd zien. Heldere, eenduidige communicatie en check check dubbelcheck is nu nog belangrijker. Aan de andere kant biedt het je ook kansen; op welk vlak kan de communicatie met mensen in je omgeving beter? De komende tijd geeft nieuwe inzichten en de kans om het anders aan te pakken.

Zonsverduistering

Middenin de periode van Mercurius retrograde is er op 10 juni ook nog een nieuwe maan die ook in het teken Tweelingen valt. Een nieuwe maan is vaak een goed moment om je intenties vast te stellen of om te manifesteren, maar hold your horses: die dag hebben we ook te maken met een zonsverduistering. Dit maakt het beeld van je ego (de zon) troebel en je energie ongericht. Daardoor stuur je al snel ongeordende gedachtes en vage intenties het universum in. Wél een goed idee: alert zijn op kansen die op je pad komen. Het kan namelijk zomaar zijn dat komende tijd nieuwe deuren voor je open gaan.

Meer pittigs in petto

Ben je bijgekomen van dit nieuws? Houd je vast, want juni heeft meer pittigs in petto. Op 15 juni krijgen we voor de tweede keer dit jaar Saturnus (de planeet van begrenzing) in Waterman die Uranus (planeet van vernieuwing en vrijheid) in Stier begroet in een vierkant aspect. Vierkante aspecten staan bekend om wrijving en weerstand, en dat tussen twee planeten die al van nature niet heel lekker samen gaan. Rondom deze periode kun je weerstand voelen tegenover al het oude. Uranus is klaar om alles omver te werpen terwijl Saturnus de oude dingen juist liever behoudt.

Op zoek naar de balans

Dat zorgt niet alleen voor opschudding in de maatschappij, maar ook persoonlijk vlak. Oude structuren die je nu niet meer helpen, kun je vaarwel zeggen. Zoek een balans tussen behouden wat werkt en afstand doen van wat niet werkt. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, maar onthoud dat je daar later de vruchten van plukt. Ditzelfde heeft zich overigens ook al eerder dit jaar in half februari voorgedaan. Kun je je herinneren wat je toen deed? Iets in die lijn kan zich zomaar herhalen. Het echte vuurwerk, de grande finale, staat wat dit betreft gepland voor december. Dan komt deze stand voor de laatste keer terug.

Volle maan in Steenbok

Tot slot: op 24 juni is er een volle maan in het teken van Steenbok. Saturnus hoort bij het teken Steenbok, wat betekent dat je serieus gaat nadenken over je emoties. Je kunt je hierin wat begrensd voelen. Omdat Steenbok een aardeteken is, is het een goed idee om dicht bij jezelf te blijven. Dit is het moment voor wandelingen in de natuur, werken in de tuin én dansen.’

Nina Mast is astroloog en geeft met haar bedrijf Het Achtste Huis astrologische readings, coachsessies en trainingen. Aan de hand van je geboortedatum, -tijd en -plaats kan Nina jouw persoonlijke chart samenstellen. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op Het Achtste Huis of volg Nina op Insta via @het.achtste.huis.

