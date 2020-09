Need a break? Dit moet je volgens je sterrenbeeld doen om te ontspannen

Omdat we het allemaal retedruk hebben, vergeten we, treurig maar waar, vaak onze ontspanningsmomentjes in te plannen. Maar wat moet je eigenlijk doen om goed optimaal te ontspannen? Het antwoord staat in de sterren geschreven.

Want volgens je sterrenbeeld moet jij dít doen voor de ultieme ontspanning.

Ram

Rammen zijn doeners en fanatiekelingen. Wanneer zij hun breekpunt hebben bereikt, kunnen ze hun stress het beste kwijt door lichamelijks iets te gaan doen. Dat betekent dat jij, als Ram, het beste een rondje kunt gaan hardlopen, fietsen of skeeleren in de buitenlucht. Enne, dat is ook nog eens goed voor die calorieën. Win- win vriendin!

Stier

Een Stier houdt van luxe en schoonheid. Aromatherapie met essentiële oliën zorgt er dan ook voor dat dit sterrenbeeld ontspant en zich weer fijn voelt in zijn of haar lichaam – of in ieder geval weet dat ie wéér fris door het leven gaat.

Tweelingen

Tweelingen zijn gevoelige mensen die vaak twijfelen. Daarom helpt het voor Tweelingen altijd om hun gedachtes en ideeën op papier te schrijven. Dit zorgt voor meer overzicht waardoor zij alles op een rijtje hebben staan.

Kreeft

Als een van de meest sentimentele tekens van de dierenriem, vindt de Kreeft het heerlijk om op z’n tijd lekker nostalgisch te doen. Wanneer de wereld je even teveel wordt, vind je niks fijner dan even herinneringen op te halen. Of je nou door fotoalbums bladert of oude brieven terugleest. Het geeft jou dat geruststellende gevoel.

Leeuw

Ja Leeuw, deze had je misschien al zien aankomen. Als Leeuw sta jij altijd klaar voor anderen en denk je nooit aan jezelf. Dat is super goed, natuurlijk. Maar neem jezelf ook eens flink onderhanden met een spa dagje. Het zal heel ontspannend werken voor lichaam en geest.

Maagd

De gedachten van een Maagd staan nooit stil en ze werken 24/7 door. Geen wonder dat jullie af en toe helemaal gestrest zijn! Yoga is daarom een echte aanrader om te ontspannen. Yoga draait voor een groot om jezelf overgeven. Dat is voor de hardwerkende Maagd met z’n grote plichtsgevoel heel welkom.

Weegschaal

Cheesy of niet, de Weegschaal vindt het heerlijk om weg te zwijmelen bij een romantische comedy. De Weegschaal is gek op de liefde en soms is ‘Alles is liefde’ het enige wat je nodig hebt in tijden van stress.

Schorpioen

Schorpioenen zijn vaak emotionele types en hebben af en toe een pauze nodig van de wereld. Om hun batterij op te laden, en stress te verlichten vinden ze het heerlijk om zichzelf te verliezen in muziek. Laat die foute 80‘s nummers maar draaien, DJ.

Boogschutter

Als praten ooit een sport wordt, wordt de Boogschutter kampioen! Een Boogschutter klets nog nét niet je oren van je hoofd af, maar al dat praten zorgt voor veel opluchting. Grote kans, dat een Boogschutter niet gestrest is, want hij of zij praat alles meteen van zich af.

Steenbok

De Steenbok is een ware workaholic en dat is omdat hij gewoon heel blij wordt van dat voldane gevoel als hij z’n werk goed heeft gedaan. Wanneer de Steenbok moet ontspannen, kan hij diezelfde beloning ervaren door een simpel klusje te doen in huis.

Waterman

De Waterman is enorm intelligent en houdt ervan om uitgedaagd te worden. Een spelletjesavond is dan ook ideaal in tijden van stress voor de Waterman. Enne, let op dat hij niet vals speelt.

Vissen

Vissen voelen zich als een vis in het water (sorry) bij meditatie. Vissen zijn enorm gevoelig en dat zorgt ervoor dat hij rustgevende momenten zoals deze nodig heeft: boek die massage en ga naar die yogales.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock