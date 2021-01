Herken jij je niet in je sterrenbeeld? Dit is dan waarschijnlijk de reden

Het raadplegen van je horoscoop kan soms best interessant zijn om jezelf beter te leren kennen of om licht te laten schijnen op bepaalde situaties. Maar herken jij jezelf totaal niet in de persoonlijkheidsomschrijving van je sterrenbeeld? Dan is dít waarschijnlijk de reden.

Nee, it’s not you. Frusterend kan het wel zijn, als je telkens om je heen hoort dat het doorzettingsvermogen van vriendin B ‘echt past bij een Boogschutter’ of het georganiseerde karakter van vriendin L ‘typerend voor haar sterrenbeeld Maagd’ is. Maar jij? Jij herkent je totaal niet in je horoscopen, waar je ze ook raadpleegt. De kans is groot dat dit alles veel te maken heeft met je maanteken.

Sterrenbeeld

Ja, dat lees je goed. Je geboortedatum is namelijk niet het enige wat van invloed is om je sterrenbeeld te bepalen. De positie van de zon op het moment dat je geboren werd is je sterrenbeeld, en dat teken ken je waarschijnlijk wel. Maar de stand van de maan toen jij ter wereld kwam speelt ook een grote rol. En laat nou voornamelijk die maanstand veel over jouw persoonlijkheid zeggen, – veel meer dan je sterrenbeeld alleen.

Maanteken en ascendant

En dan is er ook nog je ascendant. Dit is het sterrenbeeld dat in opkomst was aan de horizon toen jij geboren werd. Ook dit is erg belangrijk om jezelf beter te kunnen leren kennen. Ieder teken zegt namelijk iets over een ander deel van jezelf. Je zonneteken (sterrenbeeld) zegt voornamelijk veel over je wie je in de kern bent. Je maanteken heeft voornamelijk invloed over je diepte gevoelens en emoties en je ascendant kan je veel inkijk geven in je wie je zou willen zijn en hoe je op anderen overkomt.

In de sterren geschreven

Wil je nu de sterren eens raadplegen en achterhalen wat jouw maanteken, zonneteken en ascendant is? Je hebt hiervoor alleen je exacte geboortetijd, -plaats en -datum voor nodig. Vervolgens kun je het heel gemakkelijk uitzoeken, op bijvoorbeeld deze website. De kans is groot dat je je dan wél herkent in de omschrijving. Want een Boogschutter met ascendant Waterman, is een héél andere persoonlijkheid dan een Boogschutter met ascendant Leeuw. Klinkt best logisch, niet?

