Stedentrip of bakken op het strand: volgens je sterrenbeeld is dít jouw ideale vakantie

Mooie steden, witte stranden en een blauwe zee. Wanneer we nou eindelijk weer eens op vakantie kunnen gaan is nog niet heel duidelijk, maar we kunnen er wel alvast over dromen. Dus doe wat inspiratie op, want dít is volgens je sterrenbeeld jouw ideale vakantie.

Ram

Een Ram is een echte avonturier. Lekker luieren op het strand zit er dan ook niet in voor ze. Een wandelvakantie door de natuur, een spannende safari of actieve stedentrip past veel beter in het straatje van een Ram. Ze zijn dol op nieuwe plekjes ontdekken en willen alles te weten komen van het land waar ze zijn. Ook praten ze graag met de locals en ontmoeten ze graag nieuwe mensen.

Stier

De ideale vakantie van een Stier is er een vol luxe. Van kamperen in het bos worden ze dan ook niet gelukkig. Dure vakanties in mooie hotels is wat ze het liefst willen. Met een cocktail langs het zwembad en daarna eten in een luxe restaurant klinkt ze als muziek in de oren.

Tweelingen

Ook een Tweeling houdt niet van een luiervakantie, maar zijn niet zo avontuurlijk als een Ram. Daarom is een stedentrip de beste optie voor een Tweeling. Lekker veel wandelen door de drukke winkelstraten, maar ook even relaxen op een terrasje is de perfecte vakantie voor een Tweeling.

Kreeft

Vakantietijd betekent tijd voor jezelf. Dit weet een Kreeft maar al te goed. Toch willen ze graag zich thuis voelen op vakantie. Een vakantiehuisje met familie of vrienden is dan ook dé place to be voor een Kreeft.

Leeuw

Een Leeuw is dol op veel mensen en zoekt een vakantie vol entertainment. Ergens in the middle of nowhere is niks voor een Leeuw. Ze zijn het liefst in een bruisende stad waar er van alles te doen is.

Maagd

Een Maagd heeft ook niet veel nodig op vakantie. Toch willen ze wel veel doen en houden er niet van om op het strand te zitten. Een Maagd leert graag, dus een land waar ze de taal of cultuur kunnen leren is perfect.

Weegschaal

Dol op reizen, maar ze houden wel van luxe. Een Weegschaal ontdekt liever de restaurantjes en winkels in een stad, in plaats van de cultuur. Ze hebben dan ook een erg specifieke smaak en een vakantie boeken met ze kan een hel zijn.

Schorpioen

In tegenstelling tot een Waterman, houdt een Schorpioen juist van nieuwe culturen ontdekken. Ze houden ook erg van tijd voor zichzelf en gaan daarom het liefst alleen op vakantie naar een cultuurrijk gebied. Zo kunnen ze op hun eigen manier opladen en genieten van hun vakantie.

Boogschutter

Midden in de natuur. Daar houdt een Boogschutter van. Ze gaan in hun vakantie het liefst zo ver weg van de menigte als mogelijk. Daar hebben ze immers in het gewone leven al genoeg van. Net als de Schorpioen reizen ze graag alleen, omdat ze volgens hen zo het beste kunnen genieten.

Steenbok

Een Steenbok leert het liefst zo veel over de geschiedenis van een land als mogelijk. Historische plekken en musea’s bezoeken staat dan ook zeker op hun lijstje. Toch vinden ze de natuur ook erg fijn en houden ze van veel wandelen tijdens hun vakantie.

Waterman

Plannen is niks voor een Waterman. Ze boeken het liefst een vakantie en kijken bij aankomst wel wat ze gaan doen. Ze houden ook van balans, dus hoewel je ze zeker aan het strand zult vinden, zijn ze ook graag in een mooie stad.

Vissen

Op vakantie wil een Vis rust. Alle verplichtingen van het dagelijkse leven willen ze laten gaan en weer even helemaal opladen. Ze willen wel met iemand op vakantie, maar niet met te veel mensen. Daar komt alleen maar gedoe van. Samen met hun partner of goede vriendin kunnen ze optimaal genieten van hun vakantie.

