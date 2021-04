Voel je je overweldigd deze week? Dat kan aan je sterrenbeeld liggen

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Er lijkt maar geen einde aan je to-do list te komen en de taken blijven zich maar opstapelen. Juist als je denkt dat iets klaar is, wordt er weer iets anders over de schutting gegooid. Daardoor voel je je af en toe behoorlijk overweldigd, maar het is belangrijk om goed je grenzen op te stellen. Wat kun je wel en wat kun je niet nog aan? Je bent uiteindelijk ook maar een mens, alleen moet je jezelf ook niet onderschatten. Probeer een goede balans te vinden tussen werk en privé en je zult merken dat de week een stuk soepeler verloopt.

Steenbok (22 december t/m 19 januari)

Mensen verwachten dat je je op een bepaalde manier gedraagt, maar wanneer je daar van afwijkt, voelen ze zich in de steek gelaten. Trek je daar niet al te veel van aan. Ja, je hebt verantwoordelijkheden naar anderen, maar je moet ook je eigen gevoel niet verwaarlozen. You do you, en heb soms ook een beetje schijt aan wat van je verwacht wordt. Zodra je een goed evenwicht hebt gevonden, zul je merken dat je niet in uiterste gaat denken.

Bron: Elite Daily | Beeld: Unsplash