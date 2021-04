Je kan veel te weten komen over jezelf door eens diep in je sterrenbeeld te duiken. Bepaalde trekjes, hoe je in relaties staat en met wie je het beste kan opschieten, bijvoorbeeld. Ook over hoe je in vriendschappen staat en welke dingen je belangrijk vindt in een goede vriend kan je sterrenbeeld je vertellen.

Vissen

Jij trekt altijd mensen aan die je nodig hebben. Jij biedt ze dan ook altijd een luisterend oor en kan uren naar hun problemen luisteren. Je geeft altijd goed advies en bent erg behulpzaam. Dit zie je eigenlijk altijd terug bij jouw vriendschappen. Je moet dan ook oppassen dat je niet vergeet om voor jezelf op te komen en dat de ander ook eens naar jouw issues luistert.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Schorpioen, Kreeft, Stier en Steenbok

Waterman

Omdat jij makkelijk vrienden maakt, heb je er ook erg veel. Soms is het ook moeilijk om ze dan allemaal bij te houden. Hierdoor heb je moeite om je echt aan iemand te hechten. Je spreekt liever met iedereen over alles en niks dan dat je diepe gesprekken voert met een kleine kring. Je houdt daarom ook niet van vrienden die erg clingy zijn. Maar zodra iemand je mentaal uitdaagt, ben je de bindingsangst snel vergeten en zal je vriendschap ook meteen een stuk hechter worden.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Boogschutter, Tweeling, Weegschaal en Ram

Steenbok

Jij houdt van lange en blijvende vriendschappen. Vriendschap is dan ook heel belangrijk voor jou en je bent altijd heel trouw aan je vrienden. Je bent dol op advies geven en vind het belangrijk om aan je vrienden te laten zien dat je om ze geeft. Het is voor jou dan ook een eer als je vrienden hun problemen bij jou voorleggen. Wel kun je mysterieus en teruggetrokken zijn en kan je je snel verraden voelen.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Vissen, Maagd, Schorpioen en Stier

Boogschutter

Jij bent iemand waar mensen makkelijk bevriend mee raken. Naast dat je charmant en elegant bent, kun je ook erg behulpzaam zijn en houd je graag rekening met de mensen om je heen. Je hebt dan ook veel vrienden om je heen en je bent graag onder de mensen. Met jou is het altijd een feestje en je vrienden weten dat, ze nodigen je graag uit. Maar hierdoor raak je ook snel verveeld en ben je niet altijd loyaal.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Leeuw, Weegschaal, Ram en Waterman

Schorpioen

Jij houdt meer van een kleine kring hechte vrienden dan een hele grote groep. Omdat jouw vriendengroep zo hecht is, zullen je vrienden ook altijd bij je komen met hun problemen en geef jij ze graag goed advies. Omdat je zo hecht bent met je vrienden, kun je er ook niet goed tegen als je vrienden je bedriegen of iets achter je rug om doen. Je zult ze dan ook niet snel vergeven.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Kreeft, Maagd, Vissen en Steenbok

Weegschaal

Jij bent iemand die heel veel vrienden heeft en vindt het ook fijn om vaak bij ze te zijn. Je bent erg sociaal en een ster in communicatie, hierdoor bevindt je jezelf ook vaak in grote groepen. Je zegt waar het op staat en daarom komen vrienden vaak naar jou toe voor een eerlijke mening. Doordat je vaak omringd bent met veel mensen, voel je je snel alleen. Je kan hierdoor soms veeleisend en claimerig zijn.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Waterman, Tweeling, Boogschutter en Leeuw

Maagd

Als kind was je verlegen en dit zie je nog steeds terug in hoe je nu in vriendschappen staat. Jij bent iemand met een ride or die mentaliteit en zodra je een vriendschap sluit ga je er ook helemaal voor. Hierdoor vertrouwen jouw vrienden ook blindelings op je. Extraverte vrienden zijn perfect voor jou omdat jij graag bij iemand bent die de aandacht bij jou wegtrekt. Je voelt je alleen wel snel voor schut gezet als je extraverte vriend een beetje té aanwezig is.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Stier, Steenbok, Kreeft en Schorpioen

Leeuw

Jij houdt van sterke vriendschappen, waardoor je niet vaak nieuwe mensen ontmoet. Je omringt je namelijk graag met mensen die je écht kent, maar je vindt het ook fijn als alle ogen op jou gericht zijn. Hierdoor ben je vaak dé persoon die alle feestjes en leuke uitjes voor de vriendengroep regelt. Ook als iemand je niet accepteert zoals je bent, zal de vriendschap snel over zijn.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Ram, Weegschaal, Boogschutter en Tweeling

Kreeft

Vrienden maken is voor jou erg moeilijk omdat je het liefst hebt dat de vriendschappen vanuit een ander komen. Jij doet er liever niet veel moeite voor. Ook ben je heel veeleisend en wil de perfecte vrienden hebben (spoiler alert: die bestaan niet). Als je wel iemand hebt gevonden waar je het goed mee kan vinden, ben je ook heel erg loyaal en kunnen mensen altijd op je bouwen.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Vissen, Maagd, Stier en Schorpioen

Tweeling

Jij bent iemand die iedereen eigenlijk wel aardig vindt. Je bent sociaal, grappig en je kunt goed luisteren. Hierdoor heb je veel groepjes vrienden uit verschillende periodes in je leven. De vriendschappen die jij hebt zijn meestal ook niet heel diep, je hebt maar een paar mensen waar je echt alles bij kwijt kan en waar je altijd trouw aan bent.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Ram, Waterman, Leeuw en Weegschaal

Stier

Vriendschap is voor jou voor altijd. Hierdoor ben je nog steeds bevriend met de mensen die je op de basisschool leerde kennen. Jullie kennen elkaar dan ook door en door. Je vindt het dan ook niet leuk als je vrienden nieuwe vriendschappen sluiten later in het leven en zal je zelfs bezitterig en jaloers over kunnen komen.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Vissen, Kreeft, Maagd en Steenbok

Ram

Jij maakt super snel vrienden, maar bent niet echt toegewijd aan de vriendschappen. Je vrienden kijken daarentegen erg tegen je op en vragen soms, volgens jou, te veel aandacht van je. Alleen als je daar in de stemming voor bent, zul je veel tijd met je vrienden besteden. Je wordt als de leider van de vriendengroep gezien en mensen luisteren graag naar je. Maar je bent ook snel beledigd als ze dit niet doen.

Jouw vriendschapsmatches zijn: Waterman, Stier, Leeuw en Weegschaal

Bron: Happinez | Beeld: Getty Images