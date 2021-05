Deze 6 sterrenbeelden vinden het heerlijk om alleen te zijn

Spendeer je liever een avondje op de bank dan naar een feestje te gaan? Vinden mensen je vaak geheimzinnig en teruggetrokken, of beschrijf je jezelf vaak als een introvert? Sommige mensen houden er van om niet altijd onder de mensen te zijn. Vooral déze zes sterrenbeelden vinden alleen zijn heerlijk.

Waterman

De meeste Watermannen zijn erg zelfverzekerd en houden zeker van een feestje, introvert zijn ze dan ook vaak niet. Toch hebben ze soms de behoefte om alleen te zijn. Dit is omdat ze zich dan compleet kunnen focussen op zichzelf en zich vrij voelen. Ook worden ze erg creatief als ze alleen zijn en komen ze dan met de beste ideeën.

Vissen

Een Vis helpt graag anderen en besteed dan ook vaak weinig tijd aan zichzelf. Daarom vinden ze het fijn om soms alleen te zijn en even niet bezig zijn met de meningen van anderen. Vissen zijn ook graag in de natuur, om alleen te zijn gaan ze dan ook graag wandelen of doen ze een fietstocht.

Stier

Anderen vertrouwen is erg lastig voor een Stier. Ze lossen daarom ook het liefst zelf hun problemen op en vinden het erg vervelend als iemand zich met hen bemoeit. Als ze je hulp nodig hebben, vragen ze daar zelf wel om.

Kreeft

Een kreeft is vaak erg gevoelig en trekt zich dingen vaak persoonlijk aan. Daarom trekken ze zich graag terug om even op te laden en zich niet druk te maken om anderen. Zo kunnen ze weer snel de wijde wereld in, want ze houden zeker ook van een feestje op z’n tijd.

Maagd

Werken, schoonmaken, tv kijken, een Maagd doet het liefst alles alleen. Zo hebben ze geen last van afleiding. Een Maagd kan wel genieten van een feestje, maar ze zijn het gelukkigst als ze alleen zijn.

Schorpioen

Schorpioenen zijn erg teruggetrokken en delen niet graag hun geheimen met anderen. Ze hechten namelijk veel waarde aan privacy en vinden het belangrijk dat mensen ze dit ook geven. Een Schorpioen vindt het dan ook niet fijn als iemand over zijn grenzen heen gaat.

