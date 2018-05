Deze vier sterrenbeelden hebben het meeste liefdesgeluk in mei

Yehess! De lente hangt in de lucht! En dat betekent dat de vlinders in de buik zomaar kunnen gaan kriebelen – al is dat niet voor iedereen weggelegd. De één vindt meer liefdesgeluk in de maand mei dan de ander. Maar wees gerust, het ligt niet aan jou, maar aan de stand van de sterren en planeten. Dit zijn de sterrenbeelden die in mei extra lucky zijn.

Uranus

Op 15 mei vindt er iets bijzonders plaats in de sterren: de planeet Uranus zal het teken van de Stier binnengaan. Dat klinkt een beetje zweverig – en dat is het in dit geval ook (haha) – maar dit komt niet vaak voor. Uranus is een planeet die erg langzaam beweegt – het duurt 84 jaar voordat Uranus een volledig rondje om de zon draait – en daarom is dit de eerste keer sinds 1934 dat de planeet de Stier treft. Volgens sterrenkundigen staat Uranus voor grote verrassingen en zullen een aantal sterrenbeelden daarom onverwacht geraakt worden door Cupido’s pijlen.

Sterrenbeelden

Dit zijn de sterrenbeelden die verrast worden door Uranus.

Stier (20 april – 20 mei)

Voor de Stier staan de sterren het gunstigst deze maand. De Stier zal een nieuwe partner ontmoeten, die hem volledig uit zijn comfort zone brengt. Op een goede manier, want de Stier is er klaar voor een sprong in het diepe. En dat is bijzonder, want normaal gesproken houdt de Stier erg vast aan comfort en veiligheid. Het motto voor de Stier van deze maand: ja zeggen!

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Voor de Leeuw kan het zomaar een intense maand worden op het gebied van liefde. Maar ook hiervoor geldt: dat is niet slecht voor de lange termijn. Een onstabiele relatie komt zomaar tot zijn eind, wat weer een deur opent naar nieuwe kansen. De Leeuw komt deze maand via een goede vriend achter geheimen van zijn partner en vindt hierdoor nieuwe liefde in een vriendschap die al langer bestaat.

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Je hebt vast wel eens gehoord van zeven goede jaren en zeven mindere jaren? Voor de Schorpioen is de maand mei het startschot voor de zeven goede jaren. Deze maand wordt de onverwachte liefde gevonden en blijkt ie zomaar voor de lange termijn te zijn. De relatie begint vurig en passioneel en ontwikkelt zich vanzelf in een langetermijnrelatie.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Voor de Watermannen onder ons wordt het helemaal spannend, want zij denken plots boem dat ze gevoelens hebben voor een vriend of vriendin die ze al een tijd kennen. Dat is eigenlijk het perfecte scenario voor een Waterman, die waarde hecht aan een intellectuele relatie en niet van de losbandige flirts is.

Staat jouw sterrenbeeld er niet bij? Geen zorgen: juni is er voor je het weet!

Bron: Bustle | Beeld: iStock