Deze 2 sterrenbeelden zijn de grootste fuifnummers van de dierenriem

Sommigen onder ons liggen het liefst iedere avond onder een deken op de bank met een ‘Bridgerton’-marathon. Anderen vinden in de zomer iedere avond naar een borrel, festival of feestje gaan een uitmuntend idee. Grote kans dat je tot dat laatste kamp behoort als je een van deze twee sterrenbeelden hebt.

Of je een fuifnummer bent hangt niet alleen af van hoe extra- of introvert je bent. Ook je sterrenbeeld kan een rol spelen in je feestgedrag. Deze twee sterrenbeelden zijn in ieder geval altijd te porren voor een avond uit, terwijl er ook een (verrassend) sterrenbeeld is dat je juist aan d’r haren het huis uit moet slepen.

De twee grootste fuifnummers

Weegschaal

Als de sociale vlinder of de Samantha Jones van de dierenriem kan Weegschaal als ze wil iedere avond naar een ander feestje. Je hebt de uitnodigingen voor exclusieve feesten en regelt moeiteloos een plek op de gastenlijst voor jou en je achttien beste vrienden. Bevriend zijn met een Weegschaal betekent dan ook dat je je nooit verveelt; er is altijd wel ergens een restaurantopening of borrel gaande. Iemand nodig die je huwelijksfeest aan elkaar praat, een polonaise start of de twee tantes die elkaar haten vrolijk te houden? Je Weegschaal-vriendin regelt het. Met haar gevatte tong, moeiteloze charme en spontane voorkomen houdt ze het feestje gaande.

Boogschutter

Het feestje is waar Boogschutter gaat. Dankzij hun relaxte levenshouding en vrolijke, ultravriendelijke persoonlijkheid staat dit vuurteken op de VIP-lijst van ieder feest. Deze avonturiers staan bekend om hun out of the box manier van denken. Als je een origineel thema zoekt voor een babyshower, je dertigste verjaardag of een surprisefeestje organiseert waar de jarige nog maanden over praat, heb je Boogschutter nodig. Verwacht geen brave kringverjaardag: deze creatievelingen komen met discobussen, cruiseschepen en helikoptervluchten op de proppen. Je bent gewaarschuwd.

En dit sterrenbeeld blijft liever thuis

Tweelingen

Je verwacht het misschien niet, maar de praatgrage Tweelingen heeft het niet zo op dampende feesten en grote mensenmassa’s. Af en toe hebben ze het enorm naar hun zin tijdens een concert, maar liever voert Tweelingen een diepgaand gesprek op een intieme verjaardag. Waar Weegschaal en Boogschutter snel rusteloos worden, heeft Tweelingen het thuis prima naar haar zin. Dit sterrenbeeld houdt wel van sociale bijeenkomsten, maar dan liever in de vorm van een boekenclubje dan een techno rave. Of een knusse filmavond met een handjevol mensen en goed eten. Tweelingen staat niet op de VIP-gastenlijst, maar máákt de VIP-gastenlijst.

Bron: Pure wow | Beeld: Brunopress