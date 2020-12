Déze 4 sterrenbeelden hebben de meeste kans op huwelijksaanzoek met kerst

December wordt niet voor niets snuggle season genoemd. Want hé, met deze koude dagen wil je niets liever dan heel cheesy met je verkering onder de warme dekens liggen. En al dat zoete gedoe in december zou zomaar tot serieuzere zaken kunnen leiden: een ring om je vinger.

Waarschijnlijk ben je al helemaal in de romantische sferen door alle kerstfilms zoals The Holiday en Love Actually, maar voor déze sterrenbeelden zou het ook zomaar the most romantic time of the year kunnen worden. Staat jouw sterrenbeeld ertussen?

Ram

Een van de sterrenbeelden die zichzelf een geluksvogel mag noemen, is de Ram. Jij bent oprecht, open en je zet jouw lover maar al te graag in het zonnetje. Elke dag wéér. Jij toont je liefde onvoorwaardelijk en dat maakt jou onweerstaanbaar. Het is dus helemaal niet gek als je ten huwelijk wordt gevraagd met kerst. Want jou lief weet maar al te goed hoe erg jij houdt van de feestdagen. Er is dus geen betere timing dan uhm… nu!

Kreeft

Kreeften zijn échte gezelligheidsmensen. Zij kunnen dan ook niet wachten tot de Holiday season aanbreekt en zij de feestdagen mogen vieren met vrienden en familie. Want voor jou staat de winter in het teken van quality time met je lover en familie. Hierdoor voel je meer commitment dan ooit en dat weet je partner ook. En wie weet wordt deze quality time wel beloond met een prachtige verlovingsring? Yes!

Maagd

Ah Maagd, stiekem droom jij al heel lang van het moment waarop je ten huwelijk wordt gevraagd. Gek is dit niet, want dit past helemaal bij jouw romantische kijk op het leven. En jouw grote liefde weet dat maar al té goed en geeft jou daarom dit jaar met kerst misschien wel wat jij al héél lang wilt. Een ring met een knots van een diamant!

Steenbok

De Steenbok is niet perse één van de romantische sterrenbeelden. Je vindt het vaak een beetje onzin en houdt het graag bij de feiten in het leven. Maar dit jaar voelt het allemaal even anders. En dat is ook niet zo gek na een bizar 2020! Je luistert naar romantische muziek en ziet de liefde voor het eerst écht door de roze bril. En dat is je partner niet onopgemerkt gebleven. Wie weet rinkelen straks de wedding bells! 😉

Bron: Beautify| Beeld: iStock