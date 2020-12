Voor deze 3 sterrenbeelden wordt de kerst niet zo holly jolly gezellig

It’s that time of the year again! Knal Skyradio maar aan en waag je aan die foute, eeuwig dezelfde kerstnummers. En voor als je je verveelt: Netflix staat vol kerstfilms. Maar helaas wordt het niet voor iedereen een Happy Holiday…

Deze drie sterrenbeelden kunnen zich opmaken voor een niet zo holly jolly Christmas.

Maagd

Jij hebt zolang uitgekeken naar de feestdagen, niet omdat je zin hebt om met iedereen gezellig aan tafel te zitten. Maar ein-de-lijk heb jij twee weken quality time met je vriend! En die spendeer jij graag door te kijken naar jullie favo serie en de meest zoetsappige kerstfilms. Helaas, heeft heeft vriendlief hele andere plannen… Jahoor! Gelukkig kennen jullie elkaar door en door en zijn jullie goed in compromissen sluiten. Zo gaan jullie de ene dag een film kijken en de andere dag fietsen door de stad. Tja, bij een relatie hoort geven en nemen hé. Alleen wil jij het liefst nemen 😉

Boogschutter

Boogschutters zijn gek op cadeautjes en kunnen dan ook niet wachten tot ze het pakje mogen openen. Helaas, liggen er dit jaar minder cadeautjes voor jou onder de boom. En die ene Xbox die op je lijstje stond ligt er ook niet onder… Hoe dan ook, of je nu naughty of nice bent geweest, een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.

Waterman

Tja Waterman, jij kunt jezelf niet écht een keukenprins of prinses noemen. Maar hé, wie niet waagt wie niet wint. Je hebt dan ook in je vrije tijd veel kookboeken gelezen en recepten opgezocht. Jij bent er dit jaar écht van overtuigd een vijf sterrendiner neer te zetten en iedereen versteld doen staan.

Helaas, was die gevulde kip iets té hoog gegrepen. Ook staan je aardappels op een te hoog vuur, waardoor deze uhm, vastplakken aan de pan… Gelukkig, bestaat er zoiets als Thuisbezorgd.nl. En als je deze op een mooi bordje presenteert, hebben jouw gasten vast niks in de gaten 😉

Beeld: iStock