Deze week wordt magisch voor deze drie sterrenbeelden

Oh watertekens, wat gaan jullie een lekkere tijd tegemoet. Ja, mocht je een van deze drie sterrenbeelden hebben, maak je dan maar op voor een magische week. Waarom? Nou, omdat het universum je gunstig gezind is.

Sterrenbeelden magische week

Dat heeft mede te maken met de nieuwe maan in Vissen, die op 13 maart zal plaatsvinden. Daardoor zul je als Kreeft, Vissen of Schorpioen het gevoel hebben dat je in een opwindende richting wordt geduwd. Een nieuw begin is misschien een beetje spannend, maar probeer het te omarmen. Dit kunnen deze drie sterrenbeelden deze week verwachten:

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Of je nu in de mood bent om mooie plekken te ontdekken of lekker onder een dekentje op de bank wil kruipen, je zult in ieder geval heel wat nieuwe ervaringen opdoen. Je bewustzijn zal vergroot worden en je bent er meer en meer aan toe om gewoon lekker in het hier en nu te leven. Maar weet ook: je moet nu eenmaal nog veel leren en dat kost tijd.

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Je bent deze week ontzettend artistiek en de creatieve flow stroomt in volle snelheid. Je moet daarom ook gewoon deze impulsen lekker toelaten: of het nu dansen is op je favoriete muziek of iets DIY-en, leg je innerlijke criticus in ieder geval even het zwijgen op. Dat commentaar kun je nu niet gebruiken. Wie weet wat je deze week allemaal uit je handen krijgt.

Vissen (20 februari t/m 20 maart)

Het klinkt misschien zweverig, maar je bent het licht in de duisternis, Vissen. En deze week zal die straal feller zijn dan ooit. Je ziet in hoe mooi jouw heldere persoonlijkheid werkelijk is en zo niet, dan zal de wereld je wel op stiekeme manieren hier aan proberen te herinneren. Ook je geliefden merken het: ze denken de hele dag aan je. Je bent nu ook eenmaal onweerstaanbaar.

En, behoort jouw teken tot een van de sterrenbeelden die een magische week tegemoet gaan?

Bron: Elite Daily | Beeld: Pexels