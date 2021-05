Deze 3 sterrenbeelden zullen in mei veel geluk hebben in de liefde

Het is alweer mei. De bloemen bloeien, de zon begint steeds een beetje meer te schijnen en de temperatuur stijgt. Je zou bijna kunnen zeggen dat de liefde in de lucht hangt. Voor deze drie sterrenbeelden geldt dat zeker, ze zullen veel geluk in de liefde hebben deze maand.

Schorpioen

Deze maand staat voor een Schorpioen helemaal in het teken van ontspannen. Ze zullen zich deze maand erg op hun gemak voelen en genieten van het lekkere weer en de sfeer die het met zich mee brengt. Hierdoor staan ze ook heel gelukkig en ontspannen in een relatie. Ze zullen ook weinig ruzies hebben. Er is ook goed nieuws voor de single Schorpioen. Door de relaxte kijk op het leven deze maand, zullen ze met gemak flirten met anderen en veel nieuwe mensen ontmoeten.

Stier

De lente wordt ook wel hét flirtseizoen genoemd. Zeker voor de Stier, waarbij de planeet Venus een enorme invloed heeft, is mei een maand vol liefde. Naast de liefde voor een ander, zal ook zelfliefde deze maand centraal staan voor de Stier. Ze moeten zichzelf deze periode dan ook goed verwennen. Een Stier zal leuke mensen ontmoeten, zichzelf verwennen met het lekkerste eten en hun leven verreiken met kunst en cultuur.

Leeuw

Deze maand zal erg druk worden voor een Leeuw. Gelukkig is een Leeuw erg sociaal en vinden ze het helemaal niet erg om een volgeboekte agenda te hebben. Er staat deze maand iets moois op het gebied van de liefde te wachten voor een Leeuw. Dit grote nieuws kan een nieuwe liefde, huwelijk of een zwangerschap zijn. Maar dit hoeft niet alleen bij de Leeuw zelf te zijn. Familie is namelijk ook erg belangrijk voor de Leeuw deze maand. Het kan zomaar zijn dat je er een nieuw familielid bij krijgt, of dit nu een baby of een schoonbroer of zus is.

Bron: Libelle | Beeld: Getty