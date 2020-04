Ambitie, wilskracht, ijver, drift en ondernemingslust. Het ene sterrenbeeld heeft er helemaal niets mee, het andere sterrenbeeld wordt er door gedreven. Welke sterrenbeelden hebben de meeste ambitie?

Mensen met ambitie zijn mensen die ergens voor durven gaan, zodat ze krijgen wat ze willen. Waar anderen zich laten leiden door angst en twijfel, gaan ambitieuze mensen met een grote portie daadkracht recht op hun doel af. Dat maakt hen veelal inspirerend, alleen al om naar te kijken. Welke sterrenbeelden moet je in de gaten houden voor wat inspiratie?

Ram

Herinner jij je die clip van Wrecking Ball van Miley Cyrus nog? Een Ram is zoals Miley op die sloopkogel, die gaat recht op haar doel af. En reken maar van yes dat een Ram precies weet wat dat doel moet zijn. Dit sterrenbeeld staat in het teken van Mars, de planeet van strijd en moed. Dat maakt de Ram een vechter, een strijder in hart en nieren.

Rammen vertrouwen op hun gevoel en daarom twijfelen ze niet aan zichzelf. Juist die grote drive maakt dat Rammen veel bewondering oproepen.

Schorpioen

Schorpioenen zijn zoals Usain Bolt of Tom Dumoulin; continu met hun ogen op de eindstreep gericht. Dat is niet zo gek, want dit sterrenbeeld staat zowel in Mars als in Pluto. Mars staat voor ambitie en energie, Pluto staat voor macht en obsessie. Dus zodra een Schorpioen een verlangen krijgt, kan ze dat verlangen niet uit haar hoofd zetten. Die begeerte wordt een obsessie, een drang. En die drang kan iets stiekems hebben, want een Schorpioen deelt haar snode plannetjes zelden. Hierdoor blijft een Schorpioen de mensen om haar heen verrassen.

Steenbok

Het kan geen verrassing zijn dat ook de Steenbok op dit lijstje staat. Is een Steenbok ooit níet met een doel bezig? Een Steenbok weet letterlijk niet wat ze met zichzelf aan moet als ze geen doel voor ogen heeft. Dan ligt er direct een dipje op de loer. Dat komt omdat Steenbok in het reken van Saturnus staat en Saturnus staat voor discipline en hard werken. Dat maakt een Steenbok ontzettend toegewijd, zowel op de korte als lange termijn. Of het nu dagen, maanden of jaren duurt; een Steenbok krijgt uiteindelijk altijd wat ze wil.

Waterman

Het sterrenbeeld van de Waterman kent ook ambities en driften, maar dan wel op een ander niveau. Watermannen streven namelijk het liefst naar een revolutie. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de rest van de wereld. Dit sterrenbeeld staat immers in het teken van Saturnus, planeet van inzet en levensduur, en in het teken van Uranus, planeet van drastische verandering. Dat maakt een Waterman gedisciplineerd en dapper, een perfecte combi om tegen de gevestigde orde te schoppen.

