Deze 2 sterrenbeelden maken het makkelijkst nieuwe vrienden

Of het nou op het werk, in een koffietentje of op een kleedje in het park is: sommige mensen kunnen nooit ergens naartoe zonder vijf nieuwe vrienden gemaakt te hebben. Ze kletsen met iedereen en voelen zich nooit bezwaard om een telefoonnummer te vragen om plannen te maken.

Sommige mensen staan nu eenmaal meer open voor nieuwe vrienden dan anderen. Dat is karakter, maar je kunt ook je sterrenbeeld mee hebben. Deze twee sterrenbeelden spannen de kroon qua nieuwe vriendschappen sluiten.

Weegschaal

De persoon die tijdens de introductiedag van je studie met een grijns van oor tot oor rondliep terwijl de rest awkward en gespannen was? Grote kans dat dat een Weegschaal was. Terwijl veel mensen een afwachtende houding aannemen tussen nieuwe mensen, fladdert weegschaal als een sociale vlinder in een ruimte van de een naar de ander. Ze zijn bewapend met ijsbrekers en dankzij hun nieuwsgierigheid verloopt een gesprek nooit stroef, ook al heb je ze net twee minuten geleden ontmoet. Of het nou tegenover een groep is of met een diep introvert persoon: met een Weegschaal heb je meteen een leuk gesprek.

Boogschutter

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd is zo’n beetje het mantra van de Boogschutter. Dit vuurteken krijgt niet genoeg van avontuur, maar beleeft die avonturen het liefst met een diverse club mensen. Dat zijn dus niet alleen hechte vrienden, maar ook met het nieuwe meisje op kantoor of een favoriete barista. Da’s ook weer niet helemaal hun schuld: dankzij hun positieve vibes willen veel mensen graag in de buurt van dit sterrenbeeld zijn.

Dat gezegd hebbende: niet ieder sterrenbeeld staat direct te springen om nieuwe vrienden. Het teken dat het meest moet wennen aan nieuwelingen is…

Vissen

Als je met een Vissen praat maar geen enkel grapje lijkt te landen, dan ligt het niet aan jou, maar aan Vissen. Vissen zijn over het algemeen einzelgängers die graag tijd thuis doorbrengen terwijl ze werken aan een kunstproject of een boek. Daarnaast zijn ze ook best weleens humeurig, wat hand in hand gaat met hun neiging om afspraken af te zeggen. Als jullie brunchplannen niet doorgaan, komt dat omdat Vissen ‘m gewoon niet voelt die dag. Kan gebeuren, maar het duurt dus even voordat je een vriendschap hebt opgebouwd met dit sterrenbeeld.

