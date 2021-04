Oppassen maar: deze vier sterrenbeelden onthouden alles

De kleinste details onthouden klinkt als een zegen: je kunt tenslotte forever genieten van de mooie dingen uit het verleden. Maar dat komt ook met een vloek. Want ook de negatieve dingen worden niet vergeten door deze vier sterrenbeelden. Over oude koeien uit de sloot halen gesproken: bij elke ruzie is de kans groot dat deze sterrenbeelden weer iets erbij halen van een iets wat járen geleden is gebeurd. Simpelweg omdat ze alles onthouden.

Stier

De Stier heeft een soort fotografisch geheugen en kan op wonderbaarlijke wijze visuele beelden onthouden. Daarmee kan de Stier elk detail van een gebeurtenis uit het verleden reconstrueren. Elke misstap of opmerking van vrienden en familie herinnert de Stier zich, en ze zal ook nooit moe worden om hen te helpen bij het herinneren hiervan. De reden die hierachter zit? Dit aardeteken vindt het moeilijk om het verleden af te sluiten en denkt daarom nog vaak terug aan zulke momenten.

Kreeft

De Kreeft is een van de meest gevoelige sterrenbeelden. Ze voelt zich snel beledigd en gekwetst, waardoor degenen om haar heen soms voorzichtig moeten zijn met wat ze zeggen. Als er een nare opmerking gemaakt wordt, zal de Kreeft dit niet snel vergeten. Ze herinneren zich momenten waarop ze gekwetst waren als de dag van gisteren. En dat is niet altijd even prettig, want dat kan een negatieve invloed hebben op hun toekomst. Daardoor kan de Kreeft onzeker zijn of bang om zich open op te stellen omdat ze niet weer gekwetst willen worden.

Lees ook:

Déze 3 sterrenbeelden hebben de meeste moeite met monogaam blijven

Schorpioen

De Schorpioen wordt vaak als loyaal gezien, maar wanneer iemand haar verraad of tegen haar liegt, is er niet veel meer over van die loyaliteit. Het is dus beter om niet met een Schorpioen te rotzooien. Dit teken kan ongelooflijk boos worden en zal niets vergeten. De Schorpioen is een van die mensen die mensen met gemak uit hun leven kunnen verwijderen.

Steenbok

Het sterrenbeeld Steenbok is ambitieus, succesvol en slim. En het onthoudt alles. Wanneer iemand het vertrouwen van de Steenbok heeft geschonden, zal zij dit de rest van haar leven onthouden. De Steenbok kan je vergeven, vooral als het een goede vriend is, maar zal het nooit vergeten.

Het leven van deze sterrenbeelden zit dus lang niet altijd even mee. Want soms is vergeven en vergeten toch makkelijker. Zoals Lauren Conrad al zei in The Hills: I wanna forgive you, and I wanna forget you.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: Getty