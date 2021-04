We komen de meest herkenbare dingen tegen als we dieper in ons sterrenbeeld duiken. Altijd ruzie, snel boos en houden van discussie? Deze vijf sterrenbeelden hebben een kort lontje.

Kreeft

Emotioneel en gevoelig zijn dé eigenschappen van een Kreeft. Ze kunnen dan ook erg last hebben van mood swings, ze zijn van het ene op het andere moment heel boos of verdrietig. Denk dus goed na voordat je iets zegt tegen een Kreeft. Ze zullen het maanden of zelfs jaren later nog niet vergeten zijn.

Tweeling

Een Tweeling heeft vaak een onvoorspelbare stemming en kunnen net als een Kreeft last hebben van mood swings. Vaak willen ze tijd voor zichzelf en ruimte om na te denken, je kan ze dan ook beter met rust laten.

Schorpioen

Als je ruzie hebt met een Schorpioen, kan dit snel de verkeerde kant op gaan. Zodra dit sterrenbeeld zich aangevallen voelt, zullen ze in de verdediging schieten. Ook weet een Schorpioen precies wat ze moeten zeggen om een ander te kwetsen.

Stier

Een sterrenbeeld dat van nature koppig is, is een Stier. Maar ondanks dit zullen ze niet snel zelf een conflict opzoeken. Zodra jij en een Stier het ergens niet over eens zijn kan er wel een discussie ontstaan. Deze kan uren en soms wel dagen lang doorgaan, want een Stier is er altijd van overtuigd dat ze gelijk hebben.

Leeuw

Je zag hem misschien al aankomen, maar een Leeuw is ook zeker een van de sterrenbeelden die áltijd ruzie lijkt te hebben. Dit komt vaak omdat een Leeuw dol is op discussies en drama. Als je een leeuw kwetst, zullen ze geheid met je het conflict aangaan. Ze houden ervan om de grens op te zoeken en kunnen ook wel genieten van een potje schreeuwen.

Bron: Vriendin | Beeld: Getty