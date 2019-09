Voor deze vier sterrenbeelden is september hartstikke chill

Lagen we vorige week nog in onze bikini op het strand, nu is het grijs, grauw en afgekoeld. Je zou zomaar kunnen zeggen dat september met gestrekt been zijn intrede heeft gedaan. Leuk, deze maand vol veranderingen – vakanties voorbij, scholen weer begonnen en die herfst, maar niet ieder sterrenbeeld komt er even goed vanaf. Laten we het daarom positief houden: Stier, Tweelingen, Maagd en Weegschaal, dit wordt jullie maand.

Niet alleen begon er vorige week een nieuwe maan, ook is ‘virgo season’, oftewel het seizoen van de Maagd dat afgelopen week begon, in volle bloei aan het stralen is. Dit seizoen – waarbij de maan in Maagd staat – mag je overigens ook gewoon het grote Marie Kondo-seizoen noemen, want als er ook maar iets centraal staat is het opruimen. De balans weer terugkrijgen in je leven na een zomer vol zon, zee en sangria, enzovoorts.

En waar de een struggelt met deze niet zo subtiele seizoensovergang, is voor de ander het moment van pieken aangekomen. Om maar te beginnen met:

Stier

September zal niets minder dan bevredigend zijn voor jou. En wel om een aantal redenen. Je hebt hard gewerkt om te komen waar je bent en er komt nog veel meer aan. Je hebt je shit op orde, zit goed in je vel en kunt je beter uitdrukken. Kortom, je hebt alles wat je nodig hebt om te genieten van elke dag.

Tweelingen

Tijdens de eerste week van september voel je je een tikkie introvert, maar dat zal niet lang duren. Geniet nog maar even lekker van de rust want op de helft van de maand kruip je uit je schulp. En hoe! Je vindt alle focus terug en richt je volledig op jezelf. Je laadt je batterij op, bent bezig met zelfreflectie en je laat je niet gek maken.

Maagd

Joehoe, het is jouw seizoen! Je zit dus kiplekker in je vel en bent als een vis in het water. Zie het daarom maar als 1 januari, en gebruik deze positieve energie voor een nieuwe start. Want energie, die heb je.

Weegschaal

Vanaf midden september gaat het feest voor jou beginnen. Het is de tijd om stil te staan bij gebeurtenissen en prestaties en vooral: deze prestaties en het leven vieren. Zolang je een open mind houdt naar de wereld om je heen, blijf jij in een heerlijke flow zitten.

