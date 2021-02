Ben je Stier? Dan heeft jouw ‘one that got away’ vast een van deze 3 sterrenbeelden

Stier staat te boek als een van de koppigste tekens van alle sterrenbeelden. Eenmaal een beslissing gemaakt, kom je daar niet snel op terug. Dat werkt niet altijd in je voordeel… zeker in de liefde niet.

Naast koppig zijn Stieren ook geboren romantici. Daarom kunnen ze nog steeds weleens met weemoed terugdenken aan een ex of een crush met wie het uiteindelijk niets geworden is. Volgens astrologen is de kans het grootst dat ‘the one that got away’ een van deze drie sterrenbeelden heeft.

Hoe hard je het ook probeert; dit zijn de drie sterrenbeelden bij wie je als Stier nog steeds een scheutje liefdesverdriet voelt.

Stier

Niemand begrijpt een Stier zo goed als een andere Stier. Dit is een van de weinige sterrenbeelden die moeiteloos date met iemand die hetzelfde sterrenbeeld heeft. Ze geven allebei evenveel in de relatie, wat in de liefde niet vaak voor komt. Eenmaal gevonden en verloren is een mede-Stier de ultieme one that got away. Beide partijen voelen spijt en denken nog vaak aan elkaar terug. Maar omdat ze beide ook zo koppig zijn, is de kans dat jullie elkaar ooit weer vinden klein.

Schorpioen

Tegengestelde tekens leveren vaak de meest memorabele en intense relaties op. Omdat Schorpioen het tegengestelde is van Stier, is de Schorpioen iemand naar wie Stier altijd een beetje verlangt. Er is een intense seksuele band, een verlangen dat bijna verslavend is wanneer deze twee samenkomen. Als het dan niet loopt zoals had gehoopt, gaan ze allebei kapot. Ook als een break-up onvermijdelijk was, zit Schorpioen nog steeds in Stiers gedachten.

Waterman

Stier en Waterman zijn een interessant koppel omdat ze niet bepaald een match made in heaven zijn. Stier zoekt warmte en affectie in een relatie, terwijl Waterman nogal koud kan zijn. Waterman heeft ook meer ruimte nodig dan Stier eigenlijk wil geven. Toch vinden deze twee sterrenbeelden elkaar vanaf het eerste moment fascinerend. Jullie kunnen botsen, maar de goedmaakseks is betoverend. Het onvoorspelbare karakter van Waterman houdt Stier geboeid. Ook als de relatie voorbij is probeert Stier nog steeds te analyseren waar het misging en hoe mooi het had kunnen zijn.

Bron: Bustle | Beeld: Getty