Stille tocht voor verkrachte student en tegen seksueel geweld in Rotterdam

Een groep Rotterdamse vrouwen organiseert een stille tocht naar aanleiding van de verkrachting van de twintigjarige Indonesische uitwisselingsstudent die tien dagen geleden plaatsvond in de havenstad. Hiermee willen de vrouwen seksuele intimidatie en seksueel geweld onder de aandacht brengen.

‘Een stille tocht voor het gestorven deel van de jonge vrouw die op brute wijze is verkracht’

‘Dit is een stille tocht. Geen stille tocht voor iemand die fysiek is overleden. Dit is een stille tocht voor het gestorven deel van de jonge vrouw die op zaterdagochtend 21 juli 2018 bruut is verkracht. Iedereen – zowel m/v/x – is meer dan welkom om mee te lopen tijdens deze tocht om zij-aan-zij te staan tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld!’, zo luidt de omschrijving op Facebook.

Slachtoffer

Het slachtoffer fietste op zaterdagochtend op 21 juli vroeg weg van het Centraal Station in Rotterdam. Ze was op weg naar haar huis, in de Rotterdamse wijk De Esch. Toen ze bezig was met het slot van haar fiets, werd ze aangevallen. De vrouw raakte ernstig gewond en moest met spoed worden geopereerd. De jonge vrouw verkeerde in shock, en was pas na lange tijd aanspreekbaar.

Een 18-jarige man is inmiddels voor de gewelddadige verkrachting opgepakt. Zijn DNA had een volledige match met sporen van het plaats delict. Vermoedelijk is hij de jonge vrouw enige tijd op de fiets gevolgd.

Meelopen?

Wil jij je solidariteit tonen? Je kunt vanaf 20.00 uur meelopen met de stille tocht, die begint op Rotterdam Centraal. De tocht duurt tot 22.00 uur en eindigt bij de Oude Plantage in de Esch, de route die de studente tien dagen geleden ook aflegde. Je kunt je aanmelden via het evenement op Facebook, waar inmiddels meer dan 500 mensen zich hebben aangemeld.

