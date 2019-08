Draag jij graag stipjes? Dit is de reden volgens de wetenschap

Merk je dat je de laatste tijd eigenlijk alleen maar kleren met stipjes in je kast hebt hangen? We feel you. De polkadot is helemaal hip, maar er blijkt nu ook een wetenschappelijke verklaring te zijn waarom we dit patroon zo graag dragen.

Want oké, je koopt het vooral omdat je het mooi vindt. Maar Ingrid Fetell Lee, auteur van het boek ‘Joyful: The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness’, deed onderzoek naar deze vrolijke stippen. En wat blijkt? Omdat de cirkel de meest toegankelijke vorm ter wereld is, lopen we er maar wat graag in rond.

Veilig gevoel

Het zit zo: onze hersenen krijgen bij randen en scherpe randen eerder een associatie met gevaar, terwijl ronde vormen ons een veilig en positief gevoel geven. Je amygdala mag je hiervan de schuld geven: dit onderdeel van je brein is verantwoordelijk voor het ervaren, verwerken en aansturen van emoties. Niet zo gek dus dat je je helemaal lekker voelt in dat polkadot jurkje!

Bron: HLN | Beeld: iStock