Stop! Deze signalen geven aan dat je teveel piekert

We piekeren werkelijk over van alles: werk, relaties, geld, de toekomst en zelfs het verleden. Het gevolg? Slapeloze nachten en sombere buien. En daar zit niemand op te wachten. Maar waarom doen we het dan? En hoe gaan we met dat gepieker om?

Nadenken over het verleden of de toekomst is helemaal niks mis mee. Van het verleden kun je leren en nadenken over de toekomst kan je helpen om nieuwe inzichten te krijgen. Maar blijf je te lang bij bepaalde gedachtes hangen, dan gaat het nadenken over in piekeren en soms kun je daar niet altijd wat aan veranderen. Deze signalen geven aan dat je teveel piekert.

Je ligt er wakker van

Volgens Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, zorgt ’s nachts piekeren voor een groeiend gevoel van ellende. Dat komt omdat mensen zich in het donker van nature kwetsbaarder voelen. Bovendien denk je ‘s nachts doorgaans niet echt helder. Dat zorgt voor een groeiend gevoel van hopeloosheid. Je voelt je er nog slechter door

‘Goed’ piekeren geeft je het gevoel dat je dichter bij het antwoord bent gekomen. ‘Slecht’ piekeren zorgt ervoor dat je alleen maar meer hindernissen gaat zien. Volgens Ad Kerkhof is het een veelvoorkomend probleem. Mensen zelfs gaan piekeren over het feit dat ze zo veel piekeren. Lichamelijk klachten

Langdurig piekeren kan zorgen voor lichamelijke klachten zoals een opgejaagd gevoel, spierpijn en hoofdpijn. Probeer er dus echt mee te stoppen.

Last van piekeren? Test het hier via deze link.

Bron: Psychologie | Beeld: iStock