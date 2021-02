Stoppen met de pil: deze bijwerkingen kun je verwachten

Iedereen heeft zo haar eigen redenen om te stoppen met de pil. De een wil graag zwanger worden, de ander reageert na jaren trouw slikken opeens niet meer goed op de hormonen. Wat je beweegreden ook is: weet dat stoppen met de pil ook bijwerkingen met zich meebrengt.

Van stoppen met de pil kun je je flink beroerd voelen, maar toch wordt er weinig over gepraat. Net als dat wanneer je begint met anticonceptie merkt de een de gekste bijwerkingen ondervindt, terwijl de ander amper verschil merkt. Weet in ieder geval dat het niet gek is als je lijf verandert en je je een tijdje anders voelt wanneer je stopt.

Dit zijn een paar van de bijwerkingen waar veel vrouwen last van hebben wanneer ze zijn gestopt met de pil.

1. Haaruitval

Zowel starten als stoppen met de pil kan haaruitval triggeren. Gelukkig is het een zeldzame bijwerking die vanzelf stopt. Als je gevoelig bent voor haaruitval of hormonale veranderingen in je lijf, kan de haaruitval weken tot maanden nadat je gestopt bent aanhouden. Je lijf is in die tijd hard aan het werk om de hormonale balans terug te vinden. Probeer in de tussentijd daar niet al te gestrest over te zijn en wees extra voorzichtig met hete stijltangen.

2. Acne

Sommige vrouwen die kampen met acne krijgen de pil voorgeschreven. Dat betekent ook dat die cyste-achtige acne een comeback kan maken wanneer je stopt. Vrouwen zien de acne terug in hun gezicht, maar ook op hun lijf. Dat heeft te maken met een disbalans van het hormoon testosteron. De pil reguleert die balans. Wanneer je stopt, kan die onderdrukte acne dus terugkomen.

3. Zware, pijnlijkere menstruatie

Over het algemeen zorgt de pil ervoor dat vrouwen een lichtere menstruatie met minder buikpijn hebben. Als je stopt, is het waarschijnlijk dat je menstruatie onregelmatig is omdat je hormonen opnieuw een balans zien te vinden. En dus ook: menstruaties die wel wat weg hebben van een crime scene. Als je er veel last van hebt, is het altijd een goed idee naar je huisarts te gaan.

Nog iets: het kan echt even duren voordat je cyclus weer op gang en regelmatig is. Ook als je er vroeger altijd de klok op gelijk kon zetten. Geen reden tot paniek dus.

4. Zin in seks

Veel vrouwen zien hun libido als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer ze aan de pil gaan (o de ironie). Dat komt doordat de natuurlijke aanmaak van testosteron, progesteron en oestrogeen wordt onderdrukt wanneer je anticonceptie slikt. Hoewel niet iedereen daar last van heeft, merken veel vrouwen toch dat ze meer zin hebben in seks zodra ze stoppen met de pil. Vaak is dat al binnen de eerste maand waarin je stopt.

5. Kleinere borsten

Je borsten kunnen door de progesteron en oestrogeen in anticonceptie groter worden. Het kan ook zijn dat ze dus terug slinken naar hun ‘originele’ formaat wanneer je stopt. Dat heeft niet alleen te maken met hormonen, maar ook met vocht vasthouden. Door het progesteron in de pil kunnen je borsten opzwellen en gevoelig worden.

6. Opgezette buik

Alsof dit nog niet genoeg was, kun je ook last krijgen van een opgezette buik. Dat komt doordat vooral veel van de nieuwere anticonceptiepillen licht vochtafdrijvend werken. Dat is fijn voor vrouwen die vaak last hebben van een opgeblazen buik voordat ze ongesteld worden. Wanneer je stopt met de pil, houdt dat voordeel dus ook op en kan je buik weer bol worden.

Bron: Mama Mia | Beeld: Getty