Stoptober: 5x tips om te stoppen met een slechte gewoonte

De maand oktober is aangebroken en dat betekent dat de initiatieven voor een beter leven je om de oren vliegen. De start van een beter leven betekent vaak het einde van een slechte gewoonte. Maar hoe stop je met een slechte gewoonte?

First things first: wanneer is iets een slechte gewoonte? Daar is sprake van wanneer een gewoonte niet overeen komt met onze motivatie en bewuste voornemens. Bijvoorbeeld: toch iedere avond blijven Netflix-bingen terwijl je je nog zo had voorgenomen om dat niet meer te doen. Doordat voornemen is Netflixen een ‘slechte’ gewoonte geworden.

Maar hoe stop je met een slechte gewoonte?

Stap 1: think woman, think

‘Goede voornemens en motivatie om ergens mee te stoppen zijn goed, maar de eerste stap is lastig. Je moet bedenken hóe je er vanaf komt Daarvoor moet je eerst weten wat voor jou de lastige momenten zijn,’ legt gedragswetenschapper Marieke Adriaanse uit aan LINDA.nl. Kort gezegd: ken je valkuilen dus.

Stap 2: vind een alternatief

Vervangen is makkelijker dan stoppen. Daarom is het handig om een alternatief te vinden voor je gewoonte. Heb je zin in een sigaret? Ga een rondje lopen. ‘Probeer wel iets redelijks te bedenken. Chocolade vervangen voor een stengel bleekselderij helpt niet als je een hekel hebt aan bleekselderij,’ aldus Adriaanse.

Stap 3: train je brein

De zin in een sigaret duurt maar zo’n twee minuten. Twéé minuten! Die tijd kun je toch wel overbruggen? Besef dat je baas bent over je eigen brein en dat je je hersenen kunt sturen. In het geval van sigaretten hoef je in principe maar twee minuten te vechten tegen je verslaving. Oké, ben je gewend aan 12 sigaretten op een dag? Dan nog hebben we het maar over 24 minuten. Niet eens een half uur!

Stap 4: plannen is jezelf verwennen

‘Als je in het moment moet beslissen, ga je altijd voor de bijl,’ legt Adriaanse uit. Kijk dus vooruit en probeer je moment van zwichten te ontwijken. En je kunt, zoals Adriaanse uitlegt, de uitlokker uit de weg gaan. ‘Koop je altijd sigaretten als je klaar bent met je werk? Neem een andere route naar huis, zodat je niet langs de sigarettenwinkel fietst.’

Stap 5: het hoeft niet allemaal in één keer goed

Wil je niet alleen stoppen met roken, maar ook stoppen met Netflixen, minder snoepen en niet meer op je nagels bijten? Succes daarmee! One bad habit at a time. ‘Pak niet alles tegelijk aan. Werk aan één slechte gewoonte. Als je het gevoel hebt dat dat beter gaat, begin dan aan een tweede.’

Stap 6: houd vol

Die twee minuten in het geval van een sigaret zijn te overzien (ja, echt, dat kun je), maar kijk ook naar the bigger picture. Uit Brits onderzoek bleek eerder dat het gemiddeld zesenzestig dagen voordat we nieuw gedrag als automatisme zien, dus toepassen zonder erbij na te denken. En hoe lastiger het goede voornemen is (wat natuurlijk per persoon verschilt), hoe langer het duurt.

Kortom: geef niet te snel op. Onze hersens zijn zó gewend aan oude gewoontes, dat het wel even duurt voordat we ze hebben omgeturnd. Maar de aanhouder wint. Zelfs als je een dag in oude gewoontes vervalt, is dat geen ramp. Volgens de Britse onderzoekers verstoorde dit nauwelijks het ‘gewoontevormingsproces’.

Bron: LINDA.nl | Beeld: Shutterstock