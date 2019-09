Stoppen met pleasen: zo doe je dat

Terwijl je eigenlijk helemaal geen zin hebt om nog winkel na winkel af te struinen, doe je het toch maar. Puur omdat je weet dat je vriend(in) er wél blij van wordt. Stiekem ben je wel klaar met pleasen, maar hoe stop je nu met dit gedrag?

Want ‘nee’ zeggen komt haast niet in jouw vocabulaire voor. Lastig, we weten het. Maar het wordt toch echt tijd om aan jezelf en aan jouw eigen geluk te gaan denken in plaats van aan dat van een ander.

Conflict

Het probleem ontstaat namelijk doordat je bang bent voor conflict mocht je het een keer ergens niet mee eens zijn. Maar hee, soms is een beetje strubbeling helemaal niet zo erg. Het zou namelijk niet zo moeten zijn dat jij continue inlevert, terwijl de ander alles krijgt wat zijn of haar hartje begeert. Een oplossing die voor beide partijen werkt, is dan ook wat je wilt in dit geval. En luister anders even naar Beyoncé: ‘I always felt like it was my job to fix problems. I’m a people-pleaser. But I’m no longer afraid of conflict, and I don’t think conflict is a bad thing.’ Amen.

Uitstel is geen afstel

De tip? Uitstel is in dit geval geen afstel, want we snappen dat meteen ‘nee’ zeggen op iets wel een hele grote sprong is in het diepe. Probeer daarom om het moment van keuze nog even wat voor je uit te leggen. Hoe doe je dat? Nou, door bijvoorbeeld te zeggen dat je nog even je agenda moet checken. Op deze manier geef je jezelf wat extra ademruimte en kun je goed bij jezelf nagaan of je deze afspraak wel wil aangaan.

Stop met het schuldgevoel

Een andere trucje is om je te verplaatsen in de ander. Zou jij het zelf nou echt zó erg vinden als de persoon aan wie je het vroeg nee zou zeggen op deze afspraak? Waarschijnlijk niet. Probeer daarom af te komen van het schuldgevoel in je hoofd en ga na wat je zelf écht wilt. Op deze manier doe je alleen dingen die jou gelukkig maken. En hee, elk klein stapje is er al een.

