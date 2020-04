Stoppen met roken? Dit zijn 9x jullie tips en ervaringen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Stoppen met roken

VIVA forummer L. wilt na vele jaren, stoppen met roken. Ze rook nu 7 sigaretten per dag, in plaats van de gebruikelijke 15. In het verleden heeft ze al een paar stoppogingen gedaan, die allemaal faalde. Het moeilijkste is voor haar het niet-roken bij sociale gelegenheden. Daarom vraagt ze de VIVA forummers naar hun tips en ervaringen. Hier zijn 9x jullie ervaringen.

Sensitivenoodle: Klinkt prima uitgedacht je plan! Het maakt natuurlijk niet uit of je nu of over een week helemaal gestopt bent. Als afbouwen je minder stress geeft in plaats van in een keer naar nul, zal dat meer kans van slagen hebben voor jou. Het lijkt mij belangrijk dat je een plan hebt voor de momenten waarbij je eerder terugviel.

Drominique: Dat is een goed begin. Ik ben van de ene op de andere dag gewoon gestopt dus aan mij heb je verder niet zo heel veel…

Chart: Wat mij erg heeft geholpen; op het moment dat je de verlangt naar een sigaret, totaal iets anders gaan doen. Je kast opruimen, de afwas, iets in de tuin doen, ga wandelen enz…

Suzan-J: Wat goed dat je gaat stoppen! Bij mij hebben de Champix tabletten erg goed geholpen. Probeer de sigaretten die je nu nog rookt, heel bewust te roken en vraag jezelf af of je het nou echt zo lekker vindt. Zo nee, gelijk uitdrukken. Hou goed in de gaten wat de Champix met je doet, het is een heftig middel.

GreenLadyFern: Nog een stopper. Ik zit nu op dag 4, cold turkey. Gaat prima. Heb nu een paar jaar heel intensief therapie en merk dat ik daarvan veel kan toepassen op de gekke gedachtes en gevoelens die bij het stoppen komen kijken.

Safrat: Ik ben 2 keer achter elkaar gestopt en ben toen beide keren in gewicht aangekomen, in totaal 5 kilo. Het scheelt een kledingmaat. Ik ben er nog niet aangewend maar ik ben wel intensief aan het sporten. Het aankomen schijnt ook een bijwerking te zijn.

Pinda-Kaas: Ik had drie dingen nodig om te stoppen: 1. een afspraak met mezelf dat ik voor mn 30e gestopt moest zijn 2. het boek van Allen Carr 3. acupunctuur

Ik had drie dingen nodig om te stoppen: 1. een afspraak met mezelf dat ik voor mn 30e gestopt moest zijn 2. het boek van Allen Carr 3. acupunctuur Miekemv: Ik ben een jaar geleden gestopt en ik was een stevige rookster. Helaas wel 20 kilo bijgekomen. Ik las ergens hoe meer je rookt hoe meer je aankomt. Ik ben gestopt met behulp van het boek De Opluchting, een elektronische sigaret en wat hypnosefilmpjes op YouTube.

