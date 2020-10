Bij elke verslaving geldt: stoppen is lastig, maar niet onmogelijk. Met dit stappenplan vergroot je de kans op een rookvrij leven.

Kennis is macht

Informeer jezelf. Zorg ervoor dat je weet hoe een rookverslaving in elkaar zit; weet wat een verslaving met je doet, wat er in sigaretten zit en wat de gevolgen van een verslaving zijn.

Stop voorbereid

Rokers hebben gemiddeld zeven stoppogingen voordat het echt lukt. Een slechte voorbereiding is vaak de boosdoener van een mislukte poging. Gooi álles weg: sigaretten, asbakken, aanstekers. Vertel aan iedereen dat je gaat stoppen en zorg ervoor dat je goed bent voorbereid. Een rookvrij leven, here I come.

Breng rookmomenten in kaart

Wanneer zijn jouw rookmomenten en wat triggert je? Denk in de toekomst: hoe ziet jouw dag eruit en hoe voorkom je dat je gaat roken? En heb je een verhaal klaar voor als iemand je een sigaret aanbiedt?

Zoek afleiding

Als je de neiging krijgt om te roken, bedenk dan iets wat je in plaats daarvan gaat doen. Een hunkering duurt vaak drie minuten. Verzin iets leuks in die drie minuten. Wees lief voor jezelf, zorg goed voor jezelf.

Verbied jezelf niks

Zeg tegen jezelf dat je wel mág roken, maar dat je er vandaag/deze week/ deze maand voor kiest níet te roken. Begin met kleine stappen: zeggen dat je voor altijd zult stoppen, is misschien (nog) een te grote stap.

De stand van roken anno 2020

Met de ingang van oktober weten rokers hoe laat het is: het is stoptober. Ja, we roken steeds minder, maar steken nog te vaak een sigaret op ‘gewoon, voor de gezelligheid’. Zorgelijk, vinden deskundigen.

De campagne ‘Alle horeca rookvrij’ zorgde in 2014 voor verandering: sinds 10 oktober van dat jaar is roken in de horeca verboden. Kort daarvoor kwam er al een verbod op tabaks- reclame en werd de sigaret verbannen van tv. De accijnzen stegen – en daarmee de prijs per pakje van omgerekend 2 euro in 1999 naar 8 euro in 2020. Zo schoof de sigaret steeds verder in het verdomhoekje. Hoe staan we er nu voor? VIVA’s Kimberly duikt in VIVA 41 in de wereld van de peuk.

Tekst: Kimberly Palmaccio