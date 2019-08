Frankrijk deelt 700 boetes uit voor intimidatie op straat

Sissen of iemand naroepen, sinds een jaar is het verboden in Frankrijk. Roep, fluit of sis je als man alsnog een vrouw na op straat, dan riskeer je een boete die kan oplopen tot 750 euro. Een jaar na de invoering van de wet maakt Frankrijk de balans op: in totaal kregen ruim 700 mannen een boete voor deze vorm van straatintimidatie.

Volgens de Franse feministe Anaïs Bourdet is dat aantal ‘belachelijk laag.’ Naar eigen zeggen kreeg zij sinds 2012 al 15.000 meldingen van vrouwen die zich geïntimideerd voelen. Bourdet noemt de wet symbolisch en niet effectief. Toch kun je het ook van de andere kant bekijken: het begin is er.

Straatintimidatie in Nederland

In Nederland is geen landelijk verbod op straatintimidatie. In de steden Amsterdam en Rotterdam is straatintimidatie wel strafbaar. Vorig jaar kreeg een Rotterdammer voor het eerst een geldboete omdat hij vrouwen lastigviel op straat.

VIVA400

Gabrielle Claushuis was vorig jaar een van de VIVA400 Visionista’s. Zij pitchte toen het idee om een app te ontwikkelen, Mygappie, waarmee je, als je je op straat onveilig voelt, snel een vriendin aan de telefoon hebt om te laten weten waar je bent en wat er aan de hand is.

Hoe ze op dat idee kwam? ‘In november fietste ik op straat en werd ik weer eens achtervolgd en nagefloten. Het gebeurde zo vaak, wel vier of vijf keer per week, en ik was er helemaal klaar mee. Ik vind het op dat soort momenten fijn om iemand te bellen, omdat dat een afschrikwekkend effect heeft op degene die je lastigvalt. Toen bedacht ik deze app: hoe handig zou het zijn als je meteen iemand aan de lijn krijgt als je je onveilig voelt?’

Geef je op!

Over de VIVA400 gesproken, wist je dat je je nog steeds kunt opgeven voor de VIVA400-awards van 2019? Meer informatie over hoe je je kunt opgeven, vind je via deze link. Go go go! Wil je alvast geïnspireerd raken? Check dan hier de winnaressen van afgelopen jaar.

Bron: ANP, beeld: ANP