Op het strand: zo heb je in een mum van tijd weer zandvrije voeten

Tout néerlandais trekt morgen, overmorgen en de rest van de week richting het strand. Want: het wordt heet. Dat is typisch Hollands – en tevens volstrekt normaal op warme dagen. Maar weet je wat ook typisch Hollands is? Op de terugweg in de rij staan bij het kraantje om je voeten af te spoelen. Daarom een handige lifehack voor zandvrije voeten.

Voetjes uit de zee, voetjes in het zweet: zand blijft graag plakken aan klamme voeten. En om je voeten zandvrij te maken ben je altijd wel enkele minuten bezig. Wat volgt is een hoop gehannes, want je hebt je handen vol aan je strandspullen. Daarom danken we TikTokker Stephanie Scheff. Zij laat zien dat je een flinke hoeveelheid talkpoeder op je zanderige voeten kunt aanbrengen. Even wrijven en voilà, het zand verdwijnt als sneeuw voor de zon.

En oké, nu is ‘wrijven’ sowieso de tactiek voor zandvrije voeten, maar met talkpoeder gaat het net wat sneller. Bovendien ruikt het lekker!

En over TikTok gesproken, gisteren ontdekten we nog een lifehack. Deze TikTokker nam de tijd om uit te rekenen hoe rijk de families uit Gossip Girl echt waren.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?