Stress? Deze invloed heeft dat volgens experts op je haardos

Drukke periodes in je leven zijn onontkoombaar. Soms ervaar je gewoon eventjes stress, en dat is helemaal niet erg. Maar wanneer dit een langere tijd aanhoudt is het een ander verhaal. Dan kan het mentaal een grote impact hebben, maar ook verschillende fysieke uitingen krijgen.

Experts vertellen dat de mate van stress die je ervaart goed te zien is in de gezondheid van je haar. En ja, ook de extra druk die je ervaart door de pandemie en de gevolgen daarvan, kan een reden zijn dat je haar het afgelopen jaar is uitgedund. Damn you, Covid.

Cycli van haargroei

Allereerst een spoedcursus haargroei: haargroei kent vier cycli: de anagene fase (periode van actieve groei), de catagene fase (periode van overgang), de telogene fase (periode van rust) en exogene fase (periode van uitscheiding). Wanneer je langere tijd stress ervaart, worden deze vier cycli flink in de war geschopt, legt dr. Bessam Farjo, haaruitvaldeskundige en haarherstelchirurg aan Popsugar uit.

Impact van stress

‘Door trauma of stress geïnduceerd haarverlies staat bekend als telogeen effluvium. De veranderingen in de hormoonspiegels in het lichaam brengen de groeicyclus in shock en dwingen het haar om in een rustfase te gaan, zodat de haren inactief blijven voordat ze uiteindelijk uitvallen’ , verklaart hij. En deze ‘telogeen effluvium’ valt onder de rustfase. Wanneer de haarzakjes deze fase niet bereiken, vallen ze dus uit.

300 haren per dag

Gemiddeld verlies je zo’n 50 tot 100 haren per dag. Dat klinkt als onwerkelijk veel, maar dat valt in feite wel mee aangezien de gemiddelde mens zo’n 90,000 tot 150,000 haren op zijn hoofd heeft. ‘Wanneer je haar uitvalt door stress, kan je per dag wel zo’n 300 haren verliezen’, benadrukt dr. Bessam.

Lees ook:

Draag je je haar in een zijscheiding? Dan ben je volgens Gen Z officieel oud

Dit kun je ertegen doen

Gelukkig gloort er hoop aan de horizon, want er is wat tegen te doen. Nu zul je niet van de een op de andere dag weer je volle haardos terugkrijgen, maar wanneer je de stress in je leven reduceert zal je haar vanzelf weer voller worden. En kijk dan eens uitgebreid naar je haarverzorgingsroutine.

‘Stop met uitdrogende producten te gebruiken en stop, of verminder in ieder geval, het gebruik van chemische producten en styling tools totdat je grip hebt op haaruitval’, adviseert expert Dr. Ejikeme. ‘Bekijk je kammen of borstels om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor je haar en blijf bovenal ver uit de buurt van oliën voor je hoofdhuid. Deze kunnen je haarzakjes verstoppen, en dat bevordert je haargroei allerminst.’

Voeding

Tot slot: voeding kan ook een hoop helpen. Crashdiëten zijn dodelijk voor je haar, dus zorg er in ieder geval voor dat je voldoende voedingsstoffen en voldoende koolhydraten binnenkrijgt. Eet ook voldoende gezonde vetten, uit bijvoorbeeld vit of noten, en zorg ervoor dat je genoeg proteïne eet. Vitamine D, selenium, zink, vitamine C en B helpen je haargroei ook. En onthoud: het heeft even tijd nodig, maar het komt weer goed.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Popsugar | Getty Images