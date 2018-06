De struggles van volwassen worden per sterrenbeeld

Op je eigen benen leren staan, je leven op orde krijgen, voor jezelf leren zorgen, ook wel bekend als ‘volwassen worden’, het kan een langdurig en moeizaam proces zijn. Om maar wat te noemen: het vinden van een baan in de huidige economie kan knap lastig zijn, evenals het vinden van een fatsoenlijk loon of het krijgen van een hypotheek. En tel daar de dagelijkse struggles van koken, wassen, strijken en het onderhouden van sociale contacten bij op. Daar komt meer dan intuïtie alleen bij kijken. Zo is je sterrenbeeld ook van toepassing op het hele, ingewikkelde proces.

Wanneer je kijkt naar de sterren, zijn er een aantal specifieke problemen die ieder sterrenbeeld zal ervaren. Ieder sterrenbeeld heeft haar eigen kenmerken, van sterke kanten tot persoonlijke zwaktes. En hoe fijn is het om over die zwaktes heen te stappen? Daar is alleen een beetje bewustwording en het verlangen om te veranderen voor nodig. Wanneer je je bewust bent van je potentiële valkuilen, is het makkelijker om hier een preventieve strategie voor te bedenken. Volwassen worden is nu eenmaal een proces en hoe fijn is het als je weet wat de sterren voor je in petto hebben? Dit zijn de grootste struggles per sterrenbeeld die je tegen komt tijdens de groei naar volwassenheid.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Een team player zijn

Lieve Steenbok, je bedoelt het allemaal niet verkeerd, maar een team player zit gewoon niet echt in je. Jij bent een self-starter, die druk bezig is met haar eigen doelen en ontwikkeling. Toch zal je er de rest van je leven niet aan ontkomen om af en toe in teamverband te opereren. Wat dacht je van een relatie…? Daarom kun je -in teamverband- het beste open kaart spelen: leg je eigen sterke en zwakke punten op tafel en probeer de balans met je teamgenoten te vinden.

Waterman (20 januari – 18 februari)

Je dromen omzetten in daden

Oh Waterman, wat ben je toch een dromer. Je zit met je hoofd in de wolken waardoor je het moeilijk vindt om concrete doelen te stellen. Je denkt vaak te ver vooruit, waardoor carrière doelen nooit echt van de grond komen. Probeer daarom samen te werken met andere mensen, en dan vooral sterrenbeelden die praktischer zijn dan jij.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Een 9 tot 5 baan vinden

Een baan in muziek, dans, of schrijven, het spreekt je veel meer aan dan een 9 tot 5 baan achter een bureau. Hierdoor vind je het maar lastig om een baan te vinden waar je echt gelukkig van wordt, en waarmee je ook nog eens de rekeningen kunt betalen. Dus Vissen, voor jou geldt dat je iets praktisch moet doen waar je blij van wordt. Erken dat een stabiele baan je op den duur zal helpen met je creativiteit.

Ram (21 maart – 19 april)

Je vasthouden aan een budget

De Ram is één van de sterrenbeelden met het meest impulsieve karakter en yes, dat vertaalt zich zo nu en dan naar impulsieve uitgaven. Indruk willen maken tijdens een date, spontaan zwichten voor dat mooie jurkje in de etalage, maar op het eind van de maand moeten overleven op crackers met pindakaas. Voor de Ram is dat een steeds terugkerend verschijnsel. Wat helpt? Je uitgaven en inkomsten op een rij zetten en aan het begin van de maand een budget stellen.

Stier (20 april – 20 mei)

Je realiseren dat je niet altijd je zin krijgt

Een groot onderdeel van volwassen worden is het besef dat de wereld niet om jou draait, en dat je niet altijd je zin krijgt. De Stier vindt dit maar een ingewikkeld concept… Stieren zijn vaak koppig en wanneer iets niet gaat zoals je wilt, blijf je proberen en proberen. Maar wakker worden, Stier, sommige dingen kun je simpelweg niet veranderen. En yes, dat kan soms een hele uitdaging zijn. Wat helpt? Probeer het grotere plaatje te zien en alles in perspectief te plaatsen. Hierdoor wordt het makkelijker om met teleurstellingen om te gaan.

Tweelingen (21 mei – 21 juni)

Tactisch zijn

Weten wanneer je moet spreken en weten wanneer je je mond moet houden, voor de Tweelingen is het maar een lastig iets. Je houdt van kletsen en deelt graag ideeën, waardoor je soms je mond voorbij praat of iets te veel zegt. Volwassen worden gaat bij jou gepaard met leren denken voordat je spreekt. Een tip? Haal diep adem voordat je iets wil zeggen, schrijven of posten. Vooral wanneer er heftige emoties bij komen kijken.

Kreeft (21 juni- 22 juli)

Volwassen worden in het algemeen

Oh arme Kreeft, als iemand struggled met volwassen worden, ben jij het wel. Jij kijkt nostalgisch terug op je kindertijd, en blijft het liefst in je geboortestad of ouderlijk huis wonen. Wat jij nodig hebt is motivatie om te groeien. Bijvoorbeeld door een langdurige relatie, waardoor je je verheugd op een eigen huis. Je hebt niet eens per se een relatie nodig, want jij als gezelschapsdier hebt vooral een goede achterban met fijne vriendschappen nodig. Is die achterban in orde, dan gaat het proces van volwassen worden je ook makkelijker af.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Klusjes doen

Een rommelig huis met rondzwervende lege blikjes, ongestreken was en vuile vaat, het is een typische setting voor de Leeuw. De Leeuw houdt van luxe, maar knapt liever niet zelf de vuile kluisjes op. Daarom lopen de kleine karweitjes vaak uit de hand, iets wat de Leeuw de rest van haar leven blijft achtervolgen. Wat zou kunnen helpen, is proberen je huishoudelijke klusjes zo aantrekkelijk mogelijk maken. Zet tijdens de schoonmaak je favoriete playlist op de speakers en zing mee!

Maagd (23 augustus – 22 september)

Voor jezelf zorgen wanneer je ziek bent

De Maagd vindt het maar lastig om een stapje terug te nemen, vooral wanneer je ziek bent. Meer dan ieder ander sterrenbeeld heeft je last van ziekte en je bent te trots om je ziek te melden. Daarom blijf je doorwerken, terwijl je eigenlijk een stapje terug zou moeten doen. Plan vooruit en focus ook op relaxmomenten voor jezelf, die heb je verdiend. Plus, het is oké om eens een dagje ziek te zijn.

Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Rekeningen betalen

Misschien wel een van de vervelendste struggles om een volwassen leven lang mee te dealen: het betalen van rekeningen. Je houdt van shoppen en kan maar moeilijk nee zeggen. Toch kun jij, net als de Ram ook leren omgaan met een budget. Je moet je alleen bewust worden van deze valkuil, een financieel plan maken en je daar aan houden. Blijf weg bij credit cards 😉

Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Omgaan met leningen

Ook voor de Schorpien blijft geld een issue, maar wel voor heel verschillende redenen. Geld en vooral schulden bezorgen je slapeloze nachten en ga je daarom liever uit de weg. Om die reden maak je geen gebruik van leningen óf vergeet je dat je een lening hebt gehad en moet afbetalen… Wat jou zal helpen is het bezuinigen op de kleine dingen: coffee to go’s, diners en andere luxe activiteiten.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Settelen

Avontuur, reizen en een vrije geest, dat zijn de karaktereigenschappen van de Boogschutter. Het duurt lang voordat je je wilde haren verliest en wanneer je je wilt gaan settelen, besef je opeens dat je geen cent gespaard hebt en totaal niet bent voorbereid op een toekomst. Probeer tijdens je nomadische bestaan alvast rekening te houden met de toekomst.

Volwassen worden is vallen en opstaan en door je bewust te zijn van de valkuilen, gaat zowel vallen als opstaan wat makkelijker.