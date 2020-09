Heel heftig nieuws uit Duitsland. Een nieuwe studie van de Universiteit van Konstanz heeft aangetoond dat een massage van geen uur, geen half uur maar slechts tien minuten al genoeg is om je zenuwstelsel te ontspannen.

Misschien is nog erger dat de onderzoekers concluderen dat het niet uitmaakt of je je laat masseren door iemand anders, of dat je het zelf doet.

Parasympatisch zenuwstelsel

Hoe kom je tot dat soort schokkende resultaten?! Welnu, de Duitse onderzoekers verdeelden zestig gezonde vrouwen in drie groepen. Negentien van hen kregen de opdracht hun hoofd en nek te masseren, om zo de nervus vagus te stimuleren. Dat is de langste en meest complexe zenuw van ons lichaam die het brein verbindt met onze organen. Een toename van activiteit in je nervus vagus stimuleert het parasympatisch zenuwstelsel, waardoor je je sneller kan ontspannen.

Tweeëntwintig andere dames moesten hun schouders en nek masseren op een zachtere manier dan de eerste groep, om te zien of die aanraking alleen relaxerend was. Een derde groep, de controlegroep, bestond uit negentien vrouwen die gewoon in stilte moesten gaan zitten zonder zichzelf een massage te geven.

Hartslagvariabiliteit

Vervolgens werd er gekeken naar de mate van ontspanning via de hartslag en hartslagvariabiliteit van alle zestig vrouwen. Aan de hartslagvariabiliteit kun je aflezen hoe goed het parasympathisch zenuwstelsel reageert op stress. Ook werd onderzocht hoe de vrouwen zich mentaal voelden. En wat denk je? Het merendeel van de vrouwen gaf aan zich meer relaxed te voelen en hhun hartslagvariabiliteit ging erop vooruit, omdat hun parasympatisch zenuwstelsel beter kon reageren op stressvolle situaties en het lichaam dus sneller ontspande. De groepen die zichzelf moesten masseren scoorden zelfs nog beter dan de groep die alleen moest rusten.

Geen luxebehandeling

En alsof dat nog niet genoeg is, gooit Maria Meier, een van de onderzoekers, er een schepje bovenop: “Je hebt geen luxebehandeling nodig om te ontspannen. Iemand die zacht over je schouders strijkt, of gewoon even op bed liggen is al effectief genoeg.”