Vergelijk je je met succesvoll(er)e vrienden? Niet doen

Terwijl de ene na de andere vriend(in) promotie maakt, een huis koopt of een andere mijlpaal bereikt, rommel jij voor je gevoel maar wat aan. Hun succes maakt dan ook dat je je nu niet écht top voelt over jezelf. Nergens voor nodig, dat vergelijken.

Lees ook:

‘Uitmaken’ met een goede vriend(in): zo doe je dat

En beter dus om daar gewoon mee te stoppen. Je moet namelijk bedenken dat iedereen dingen op zijn eigen tempo doet. En hee, you do you. Het een is niet beter dan het ander, houd dat goed in gedachten.

Vergelijken succes

En wie zegt dat jij uiteindelijk je droom ook niet waar kan maken? Het pad ernaartoe duurt misschien alleen net wat langer. Daarnaast is wat voor de een succes is, totaal niet belangrijk voor de ander. Jij wil misschien gewoon veel liever echt kunnen doen waar je gelukkig van wordt, in wat voor baan dat ook is. En als dat gelukt is, is dat toch ook een succes? Daar hoef je echt geen vast contract, een koophuis of wat dan ook voor te hebben.

Gunnen

Door minder succes te vergelijken en juist meer te gunnen, zal het je ook meer rust geven. Ja, zij hebben net hun droomstekje weten te bemachtigen, wat geweldig voor ze! En die promotie van die ene vriend(in)? Heeft ze ontzettend hard voor gewerkt. Zolang je onthoudt dat het jouw successen niet minder maakt, zal je veel relaxter door het leven gaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash