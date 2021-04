Zijn jouw benen al helemaal summerproof? Met deze tips wel

Nu de lente weer is begonnen zal het niet meer lang duren voordat dat heerlijke, warme zomerzonnetje weer tevoorschijn komt. Eindelijk weer tijd voor die leuke jurkjes, rokjes en blote benen. Maar zijn jouw benen eigenlijk wel al helemaal summerproof? Met deze 5 tips wel!

1. Neem de tijd

Gladde benen willen de meesten van ons toch echt het liefst met rokjesdag. Dat kan je op vele manieren doen. Met een scheermesje, door je benen te waxen of epileren. Neem er lekker de tijd voor als je zeker wilt zijn dat je geen enkel haartje hebt overgeslagen.

2. Scrubben maar!

In de zomer willen we zeker geen dode huidcellen op onze benen. Dus hup, onder de douche en scrubben maar. Vergeet niet om daarna je huid een goede naverzorging te geven, zodat de huid niet uitdroogt.

3. Bodymilk

Terugkomend op die naverzorging. Scrubben kan een droge huid veroorzaken. Smeer jezelf daarom goed in met een hydraterende bodylotion of bodymilk na het scrubben. Ook een bodybutter of -olie werkt heel goed tegen droge benen.

4. Bodymist

Wil je dat lekkere die geur van je bodylotion of body butter extra lang aanhoudt? Probeer dan eens je benen (en de rest van je lichaam) in te sprayen met een bodymist. Het zorgt niet alleen voor een lekkere geur, want brengt ook verkoeling op hele warme dagen. Win-win situatie dus!

Lees ook

Pijnloos benen waxen? Dit is de beste dag in je cyclus om te ontharen

5. Zelfbruiner

Natuurlijk krijgen we van het zonnetje vanzelf een lekker kleurtje op onze huid, maar die eerste paar dagen lopen we toch liever niet met melkflessen onder onze jurkjes of rokjes. Maar ook daar hebben we een oplossing voor: zelfbruiner genaamd. En als je er dan meteen eentje kiest die je zowel kunt gebruiken op je gezicht als op je lichaam, krijg je ook geen kleurverschil.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Feeling | Beeld: GettyImages