Sunday selfcare: zo stel je jezelf als prioriteit

A Sunday well spent, brings a week of content. Zet jezelf vandaag én de rest van de week op één en je stress vermindert aanzienlijk. Hoe doe je dat, jezelf als prioriteit stellen?

Of het nu gaat om werk – loondienst, zzp’en, ondernemen of simpelweg thuiswerken – of om familieaangelegenheden: stress is overal. Je ervaart stress als je het idee hebt dat je achter de feiten aan loopt. Hoe je voorop komt te lopen? Heel simpel: door jezelf te prioriteren.

Wijk niet van je routine af

Wanneer je het idee hebt dat je tijd tekort komt, is de neiging om plezierige dingen te laten schieten het grootst. Je wordt wakker, schiet je kleren aan en klapt je laptop open. Maar mispoes: juist nu zou je vast willen houden aan je routine. Ga wel voor dat uitgebreide ontbijt, ga wel naar naar je voetbaltraining, ga wel lekker in bad.

Het hebben van zowel een vaste ochtend- als een avondroutine geeft je een gevoel van controle in stressvolle tijden. Dit kan de toon zetten voor je hele dag en kan je helpen om over te schakelen naar een avondmodus waarin stress loslaat en kunt ontspannen. Zelfs als je geen ‘routinematig persoon’ bent, kun je je dag beginnen zonder telefoon. Trakteer jezelf

Of het nu gaat om een dagje welness, die dure (maar prachtige) tas of die prijzige Diptyque kaars: treat yo self. Niemand anders gaat het voor je doen. Je zult jezelf op waarde moeten schatten, en terecht! Lees vooral: je zult jezelf als prioriteit moeten stellen. Bovendien is je stress (meestal) veroorzaakt door externe factoren en het gaat het erom dat jij je eigen eilandje bewaakt. En het belangrijkste: je verdient het. Blijf in beweging

Letterlijk én figuurlijk. Wie op de bank blijft hangen, blijft ook in zijn eigen gedachten hangen. Juist die gedachten moet je verzetten. Dat gaat veel makkelijker als je afleiding zoekt door middel van beweging. Zo loop je tijdens een rondje joggen letterlijk je hoofd leeg, zorgt een wandeling voor frisse lucht in je hersenen en heb je bij een teamsport niet eens tijd om over andere dingen na te denken. Dit kan ook makkelijk gedurende je werkdag: schuif je bureaustoel achteruit, sta op en doe een paar rek-en strekoefeningen. Zeg vaker nee

Net zo belangrijk als leuke dingen voor jezelf doen, is stoppen met dingen doen die je niet leuk vindt. Van sociaal ongemakkelijke situaties tot extra verantwoordelijkheid op je werk. Iemand die zelfliefde beoefent, kan grenzen stellen, nee zeggen wanneer zij nee wil zeggen, zelfs als het ongemakkelijk is.