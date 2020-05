Wie heeft er in hemelsnaam aandacht genoeg om zijn oren te spitsen en naar een luisterboek te luisteren? Het antwoord: wij. Tijdens de quarantaine, blijkt uit nieuwe data van Spotify.

En volgens neurospychologen helpt luisteren naar een luisterboek of podcast niet alleen tegen de verveling, maar zorgt het ook voor een lagere hartslag en een minder eenzaam gevoel.

Verandering in luistergedrag

Op muziekstreamingsplatform Spotify zagen ze in de eerste week van de quarantaineperiode, 19 tot 25 maart, al een verandering in luistergedrag ontstaan. Zo zagen ze dat mensen vaker naar kook- en huiswerkplaylistst luisterden. Ook zetten mensen meer podcasts over wellness en meditatie op. We bleken ook vooral geïnteresseerd in nieuwspodcasts over het virus.

Een podcast of luisterboek voelt als gezelschap

Volgens Spotify nemen luisteraars tijd voor zichzelf en geven ze topprioriteit aan hun gezondheid en mentale welzijn. Veel mensen hebben deze week geluisterd naar gezondheid-, fitness- en lifestylecategorieën. Ook stelden ze meer work-outlijsten samen dan de maand hiervoor. Vooral streams over hardlopen, yoga, natuurgeluiden en meditatie waren populair.

Dat mensen kiezen voor een podcast, vindt neuropsycholoog Rebecca Schaefer niet vreemd. “Mensen willen andere mensen horen praten, want een stem is persoonlijker dan een boek. Een podcast en een luisterboek helpen om menselijk contact te vinden zonder fysieke nabijheid.”

Muziek helpt bij de regulatie van emoties

Qua muziek zag Spotify dat mensen gedurende deze periode meer relaxte, akoestische nummers toevoegden aan hun playlists. Ook kozen ze vaker voor instrumentele muziek in plaats van zang. Ook daar kan Schaefer inkomen, want muziek helpt volgens haar bij de regulatie van emoties.

“Luisteren doet een beroep op allerlei emotionele systemen, het genereren van ideeën en je eigen fantasie” – Erik Scherder, hersendeskundige

Schaefer: “We weten allemaal wat voor een muziek we kunnen gebruiken om te kalmeren of om onszelf op te peppen voor een vervelend klusje. We willen in de sportschool niet hetzelfde horen als ’s avonds op de bank.”

Klanken komen terecht in de hersenstam

Luisteren doet een beroep op verschillende onderdelen in de hersenen, vertelt hersendeskundige Erik Scherder. “Je hoort een woord, dat komt in je auditieve schors aan en wordt daar ook verwerkt. Zo worden klanken woorden, ontstaan er ideeën, komt er een voorstelling, ervaar je emoties als spanning, angst of lachen. Dat doet een beroep op allerlei emotionele systemen, het genereren van ideeën en je fantasie.”

‘Je kunt niet even de andere kant op luisteren.’

Daarnaast komen de klanken binnen in de hersenstam. Dat is volgens Scherder een gebied dat ook de ademhaling, bloed- en hartregulatie regelt. “Je hebt nu altijd nieuws om je heen: zoveel mensen zijn er overleden, de ic’s liggen vol: allerlei rampscenario’s. Je hoort dat en het komt daar waar ook je vitale functies zitten binnen. Daardoor gaat je bloeddruk en ademhaling omhoog en kan er stress en spanning ontstaan.”

Opgefokt?

Maar omgekeerd werkt het ook: wie rustig wil worden, kan dat net zo doen door middel van luisteren, zegt Scherder. “Als je denkt: ik voel me superopgefokt, dan kan het zijn dat je door een audiothriller zo wordt gepakt dat het bij je schors aankomt en alle negativiteit wordt geremd. Maar je kan ook luisteren naar iemand die heel rustig praat, dat werkt ook.”

Schaefer doet op dit moment onderzoek naar de effecten van muziek tijdens revalidatie. Hierin zou ook afleiding van pijn een grote rol kunnen spelen, omdat mensen dan de aandacht op de muziek kunnen richten. “Het auditieve domein is daar heel specifiek in: je kunt niet even de andere kant op luisteren, zoals je dat met kijken kunt doen. Als er geluid om je heen is, is dat lastiger te negeren dan beeld.”

Indra Jager via Nu.nl