Sylvie maakt stevig statement tegen de UEFA: ‘Fuck you’

Nadat de UEFA verbood het stadion in München in regenboogkleuren uit te lichten tijdens de wedstrijd Duitsland – Hongarije, komt de wereld in opstand. Niet alleen premier Rutte liet zich stevig uit tegen Hongarije; ook Sylvie Meis, niet geheel onbekend met de UEFA, haalt uit naar de voetbalbond.

In Hongarije wordt een wet aangenomen die het ‘promoten’ van homoseksualiteit en verandering van sekse onder de 18 jaar verbiedt. Uit protest wilde München het stadion in regenboogkleuren uitlichten, maar daar stak de UEFA een stokje voor. Volgens de bond moet de uitstraling van het stadion ‘uniform’ blijven.

‘De domste mensen’

Sylvie Meis walgt van dat excuus. ‘Fuck UEFA’, schrijft de ex-vrouw van voormalig voetbalprof Rafael van der Vaart op Instagram. Tegenover het Duitse ‘RTL Exclusiv’ zei ze: ‘Intolerante mensen zijn de domste mensen. Ik ben helemaal klaar met de UEFA.’

Wijnaldum

Oranje speelt zondagavond in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de achtste finales van het EK. Veel Nederlanders vinden dat het elftal daar een statement moet maken. Er is al bekend dat aanvoerder Georginio Wijnaldum een aanvoerdersband in regenboogkleuren en de tekst ‘one love’ draagt.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress