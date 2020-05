Vrouwen herkennen vaak niet alle signalen van borstkanker: dít kunnen symptomen zijn

Bijna driekwart van de borstkankerpatiënten (72 procent) heeft de ziekte zelf ontdekt, vaak door het constateren van een knobbel of andere verandering. Meestal gebeurt dit toevallig. Toch kent bijna de helft van de patiënten (46 procent) niet alle mogelijke symptomen van borstkanker.

Dat komt naar voren uit onderzoek onder bijna 1400 (ex-)patiënten van Borstkankervereniging Nederland.

Symptomen borstkanker

Er zijn verscheidene signalen waaraan borstkanker kan worden herkend. Te denken valt aan een dikke ader, een verandering van vorm of een ingetrokken tepel. Deze verschijnselen wijzen lang niet altijd op kanker, maar moeten wel even worden bekeken door een arts, waarschuwt de organisatie.

Know Your Lemons

Borstkankervereniging Nederland verwijst naar een afbeelding van de Know Your Lemons Foundation (onderaan dit artikel), die aan de hand van plaatjes van citroenen laat zien wat niet normaal kan zijn aan een borst. Vooral de genoemde dikke ader, een sinaasappelhuid en een korst bij de tepel zijn bij veel mensen niet bekend als symptoom.

Niet voelen maar kijken

Eerder bleek uit grootschalig onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis ook al dat borstkanker door veel vrouwen nog steeds niet op tijd gedetecteerd wordt. Uit de rondvraag bleek toen dat maar liefst zeventig procent van de vierhonderd ondervraagden niet precies wist hoe zij zichzelf moesten onderzoeken. Deskundigen benadrukten toen dat goed kijken naar de borsten een stuk belangrijker is dan voelen. Op de manier zou je namelijk sneller borstkanker kunnen ontdekken. “Dan gaat het bijvoorbeeld om aanhoudende schilferende huiduitslag, roodheid of sinaasappelhuid”, vertelde oncologisch chirurg Marjolein de Jong een jaar geleden aan het AD. “Daarvan denken vrouwen vaak: ach, een beetje ontsteking of eczeem, gaat wel over. En, nee, deze dingen hoeven niet per se op borstkanker te wijzen, maar je moet er alert op zijn en je laten onderzoeken.”

