Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat er nog altijd een stigma heerst op menstruatie. Meisjes doen nog steeds geheimzinnig over hun ongesteldheid en verstoppen tampons of maandverband in hun tas, hand of beha als ze naar de wc gaan.

Het taboe op menstruatie is een kwalijke zaak, want 39% van de 1.000 ondervraagden is het erover eens dat het zelfvertrouwen van meisjes in het geding komt als het onderwerp menstruatie niet openlijk besproken wordt. Het onderzoek – uitgevoerd door Libresse – geeft inzicht in het taboe dat blijkbaar nog altijd heerst op menstruatie. In totaal werden hiervoor 10.017 vrouwen uit tien landen gevraagd naar hun mening over alles wat te maken heeft met menstruatie. Hieruit bleek dat 57% zich schaamt voor haar tampons, maandverband en dus haar menstruatie.

Media

Dit taboe en bijbehorende schaamte worden onder andere in stand gehouden door mainstream media. Maar liefst 48% van de 1.000 Nederlandse ondervraagden geeft aan een vrouw nooit openlijk op tv of in boeken te horen praten over haar ongesteldheid, tampons of maandverband. De helft (52%) van de ondervraagden tussen de 13 en 17 jaar wordt nog liever gepest op school dan dat ze over menstruatie moeten praten.

Mannen

Naast media kunnen ook mannen helpen om het taboe te doorbreken, aangezien zij nauwelijks over dit onderwerp praten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat slechts 2% van de meisjes tussen 13-17 jaar met hun vader over menstruatie praat, terwijl 52% dit wel met haar moeder doet. De helft van de Nederlandse respondenten vindt dat vaders beter geïnformeerd zouden moeten zijn om zo makkelijker en beter de vragen van hun dochters over menstruatie te kunnen beantwoorden.

Om het taboe op menstruatie te doorbreken, maakte Libresse een krachtige video met de hashtag #BLOODNORMAL. Bekijk ‘m hieronder.

Bron: Libresse, beeld: iStock